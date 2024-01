Οι Ηνωμένες Πολιτείες και έντεκα χώρες σύμμαχοί τους κάλεσαν σήμερα τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης να σταματήσουν «αμέσως τις παράνομες επιθέσεις» τους σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα υποστούν τις «συνέπειες».

«Το μήνυμά μας πρέπει να είναι σαφές: Ζητάμε τον άμεσο τερματισμό αυτών των παράνομων επιθέσεων και την απελευθέρωση των πλοίων και των πληρωμάτων που κρατούνται παράνομα» ανέφερε αυτός ο συνασπισμός των δώδεκα χωρών, σε μια ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🚨Update: The United States and eleven other nations issues a joint statement on Wednesday demanding an end to Yemen Houthi attacks in the Red Sea, according to the White House!! pic.twitter.com/uUR7a6908v

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Οι Χούθι θα φέρουν την ευθύνη για τις συνέπειες εάν συνεχίσουν να απειλούν ζωές, την παγκόσμια οικονομία και το ελεύθερο εμπόριο σε βασικές πλωτές οδούς της περιοχής», συνεχίζει το κείμενο.

Εκτός από τις ΗΠΑ, την ανακοίνωση υπογράφουν επίσης η Αυστραλία, το Μπαχρέιν, ο Καναδάς, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία, η Βρετανία, η Δανία και η Ολλανδία.

The White House has posted a joint statement from the governments of the #US, #Australia, #Bahrain, #Belgium, #Canada, #Denmark, #Germany, #Italy, #Japan, #Netherlands, #New #Zealand, and the #UK Condemning the Houthi attacks targeting commercial vessels in the Red Sea. pic.twitter.com/leJqDkja2J

— Donald Standeford (@Don_Standeford) January 3, 2024