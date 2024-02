Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στο μεγαλύτερο πάρκο αναψυχής της Σουηδίας, στο Γκέτεμποργκ (δυτικά), με τις φλόγες να εξαπλώνονται σε ένα νέο θαλάσσιο πάρκο, ενώ 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, έγινε γνωστό από τις αρχές.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην εκκένωση ενός ξενοδοχείου και γραφείων που βρίσκονται δίπλα στο πάρκο αναψυχής Liseberg, το οποίο είναι στο κέντρο του Γκέτεμποργκ, διευκρινίζοντας πως 12 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα.

Fire destroyed the largest amusement park in Sweden.

It is located in the city of Gothenburg. As a result of the fire, 12 people were injured. The water park that caught fire was opened recently; local media write that its construction cost $1.2 billion. pic.twitter.com/tdZ5v58F6c

— yalnız kurt (@MApodogan) February 12, 2024

