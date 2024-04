Ένας 12χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο συνομίλικοι συμμαθητές του τραυματίστηκαν σοβαρά, σήμερα το πρωί από πυρά στο σχολείο Βιέρτολα στη Βάντα, βόρεια του Ελσίνκι στη Φινλανδία, μετά από πυροβολισμούς που δέχθηκαν από έτερο 12χρονο μαθητή ο οποίος και συνελήφθη.

Ο ύποπτος συνελήφθη στο Σιλταμάκι, στο Ελσίνκι, και προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλοι ύποπτοι, προσέθεσε η αστυνομία, σημειώνοντας ότι ο συλληφθείς παραδέχθηκε την πράξη του κατά την προκαταρκτική εξέτασή του.

