Ο θάνατος ενός πυρηνικού επιστήμονα της NASA σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα, που προκάλεσε πυρκαγιά, σε μια αγροτική πόλη της Αλαμπάμα των ΗΠΑ, το 2025, επανέρχεται στο προσκήνιο, με αφορμή την ύπαρξη ενός «μοτίβου» τα τελευταία χρόνια, όπου επιστήμονες έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί στην Αμερική, ξαφνικά.

Ο Τζόσουα ΛεΜπλάνκ, 29 ετών, πέθανε στις 22 Ιουλίου 2025, μέσα στο Tesla του. Το δυστύχημα συνέβη στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, όπου το αυτοκίνητό του βρέθηκε καμένο ολοσχερώς γύρω στις 14:45, όπως δήλωσε η Υπηρεσία Επιβολής του Νόμου της Αλαμπάμα στο Fox News Digital. Το όχημα προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα και στη συνέχεια σε αρκετά δέντρα, προτού τυλιχθεί στις φλόγες.

Στις 4:32 την ίδια ημέρα, η οικογένεια του ΛεΜπλάνκ είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Ο ίδιος, σε μια ενέργεια που δεν ταίριαζε στον χαρακτήρα του, δεν εμφανίστηκε στην εργασία του ως ηλεκτρολόγος μηχανικός αεροδιαστημικών τεχνολογιών στη NASA, όπου εργαζόταν σε προγράμματα πυρηνικής πρόωσης.

Η σορός του ήταν απανθρακωμένη και η αστυνομία επιβεβαίωσε την ταυτότητά του τρεις ημέρες αργότερα, αφού μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ιατροδικαστικών Επιστημών της Αλαμπάμα.

Εκείνη την εποχή, η οικογένειά του δήλωσε στο μέσο KLFY ότι φοβόταν πως είχε απαχθεί και ότι είχε αφήσει το τηλέφωνο και το πορτοφόλι στο σπίτι του κατά τη στιγμή της εξαφάνισης.

Η αστυνομία εντόπισε τα ίχνη του ΛεΜπλάνκ χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από τη λειτουργία Sentry Mode του Tesla του και διαπίστωσε ότι το όχημά του βρισκόταν στο αεροδρόμιο του Χάντσβιλ για τέσσερις ώρες το πρωί του θανάτου του. Η οικογένειά του δήλωσε ότι η διαδρομή του προς τα δυτικά δεν ήταν μέρος του προγράμματός του για εκείνη την ημέρα και ότι, περιέργως, δεν επικοινωνούσε μαζί τους.

Η σελίδα του ΛεΜπλάνκ στο LinkedIn αναφέρει ότι εργαζόταν στη NASA για περίπου 5,5 χρόνια και ότι ήταν επικεφαλής ομάδας για την ωρίμανση των Οργάνων και του Ελέγχου (I&C) της Διαστημικής Πυρηνικής Πρόωσης (SNP) της NASA. Η τεχνολογία SNP της NASA «θα επέτρεπε ταχύτερη και πιο εύρωστη μεταφορά για αποστολές πληρώματος και φορτίου στον Άρη, καθώς και επιστημονικές αποστολές στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα», σύμφωνα με τον ιστότοπο της κυβερνητικής υπηρεσίας.

Ο ΛεΜπλάνκ ήταν αργότερα επικεφαλής ομάδας στο DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operation) της NASA, έναν κινητήρα πυρηνικής θερμικής πρόωσης.

Τουλάχιστον άλλοι 11 άνθρωποι, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων εμπλέκεται στην πυρηνική επιστήμη και τη διαστημική έρευνα, έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί από το 2022, ορισμένοι υπό μυστηριώδεις συνθήκες.

Οι Μόνικα Ρέζα (60 ετών), Μελίσα Κασίας (53 ετών), Άντονι Τσάβες (79 ετών), Στίβεν Γκαρσία (48 ετών) και ο συνταξιούχος υποστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας, Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ (68 ετών), δηλώθηκαν όλοι ως αγνοούμενοι κατά τη διάρκεια των ετών 2023 έως 2026, με την εξαφάνιση του καθενός να θεωρείται ύποπτη.

Οι Μάικλ Ντέιβιντ Χικς (59 ετών), Φρανκ Μάιβαλντ (61 ετών), Νούνο Λουρέιρο (47 ετών), Τζέισον Τόμας (45 ετών), Έιμι Έσκριτζ (34 ετών) και Καρλ Γκρίλμεϊρ (47 ετών), πέθαναν όλοι μεταξύ 2022 και 2026.

Οι Χικς, Μάιβαλντ και Ρέζα συνδέονταν όλοι με το Εργαστήριο Αεριοπροώθησης (Jet Propulsion Laboratory) της NASA. Οι θάνατοι και οι εξαφανίσεις δεν έχουν συνδεθεί επίσημα με κανέναν τρόπο, αλλά έχουν τραβήξει την προσοχή του Λευκού Οίκου.

«Ελπίζω να είναι τυχαίο, αλλά θα ξέρουμε σε μιάμιση εβδομάδα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα. «Μόλις έφυγα από μια συνάντηση για το θέμα αυτό».

Σε δήλωσή του στο Fox News Digital, το FBI επιβεβαίωσε ότι η Υπηρεσία συνεργάζεται με άλλες ομοσπονδιακές Αρχές στην έρευνα για τους 11 αγνοούμενους και θανόντες επιστήμονες.

«Το FBI ηγείται της προσπάθειας για την αναζήτηση συνδέσεων μεταξύ των αγνοουμένων και των θανόντων επιστημόνων», ανέφερε η Υπηρεσία. «Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Πολέμου και με τους κρατικούς και τοπικούς εταίρους μας στην επιβολή του νόμου για να βρούμε απαντήσεις».

Η Υπηρεσία Επιβολής του Νόμου της Αλαμπάμα, η οποία ερεύνησε τον θάνατο του ΛεΜπλάνκ, κοινοποίησε ένα Δελτίο Τύπου από τον Ιούλιο του περασμένου έτους, επαναλαμβάνοντας τις λεπτομέρειες του δυστυχήματος.