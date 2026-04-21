Η σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ δημιουργεί τη χειρότερη ενεργειακή κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο κόσμος, δηλώνει ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ/IEA).

«Αυτή είναι όντως η μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία», δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τρίτη, 21 Απριλίου.

«Η κρίση είναι ήδη τεράστια, πόσο μάλλον αν συνδυάσει κανείς τις επιπτώσεις της κρίσης της βενζίνης και της κρίσης του φυσικού αερίου λόγω της Ρωσίας», πρόσθεσε.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «στραγγαλίσει» τη θαλάσσια κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν δίοδο για το 1/5 των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η κατάσταση αυτή ήρθε να προστεθεί στις επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, ο οποίος είχε ήδη διακόψει την παροχή ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Ο Μπιρόλ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θεωρεί την τρέχουσα κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας χειρότερη από τις προηγούμενες κρίσεις του 1973, του 1979 και του 2022 μαζί.

Τον Μάρτιο, ο ΔΟΕ συμφώνησε να αποδεσμεύσει το ποσό-ρεκόρ των 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, προκειμένου να καταπολεμήσει την άνοδο των τιμών που προκάλεσε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.