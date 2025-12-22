Το ρωσικό μαχητικό Sukhoi Su-57, εξοπλισμένο με τον προηγμένο κινητήρα πέμπτης γενιάς «Product 177», πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση.

Όπως ανέφερε η κρατική εταιρεία «Rostec» : «Ειδικοί της United Aircraft Corporation (UAC) και της United Engine Corporation (UEC) (τμήματα της Rostec) ξεκίνησαν τις δοκιμές πτήσης του κινητήρα “Product 177” που είναι τοποθετημένος στο αεροσκάφος πέμπτης γενιάς Su-57. Ο τιμημένος πιλότος δοκιμών της Ρωσίας, Ρομάν Κοντράτιεφ, πέταξε το αεροσκάφος. Η πτήση συνεχίστηκε κανονικά, σύμφωνα με την αποστολή πτήσης».

Παράλληλα επεσήμανε ότι ο νέος κινητήρας αναπτύχθηκε από την UEC ειδικά για χρήση σε συστήματα αεροσκαφών πέμπτης γενιάς.

«Ο τελευταίος κινητήρας έχει ώθηση μετάκαυσης 16.000 kgf. Ο νέος κινητήρας διαθέτει επίσης χαμηλή κατανάλωση καυσίμου σε όλες τις λειτουργίες και βελτιωμένη ανθεκτικότητα», τόνισε.

Η κρατική εταιρεία πρόσθεσε ότι η UAC εφαρμόζει επί του παρόντος ένα πρόγραμμα για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, το οποίο θα της επιτρέψει να αυξήσει τον όγκο των παραδόσεων αεροσκαφών Su-57 στον στρατό και να προσφέρει μια έκδοση εξαγωγής του μαχητικού σε ξένους πελάτες.

Σύμφωνα με παράγοντες της Ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας, το αεροσκάφος αυτό σχεδιάστηκε για να εξουδετερώνει όλους τους στόχους στον αέρα, στο έδαφος και στην επιφάνεια του νερού. Διαθέτει υπερηχητική ταχύτητα πλεύσης, εσωτερικό οπλισμό, επίστρωση απορρόφησης ραντάρ (τεχνολογία stealth), καθώς και ένα υπερσύγχρονο σύνολο εξοπλισμού επί του αεροσκάφους.

Οι ίδιοι προσθέτουν πως η προηγμένη διανοητική αξιοποίηση των συστημάτων Su-57 του επιτρέπει να αναλαμβάνει ορισμένες από τις λειτουργίες του πιλότου, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου πτήσης και των προετοιμασιών για τη χρήση όπλων.

Bίντεο – φωτογραφίες: rostec.ru

Πληροφορίες από: ΤASS