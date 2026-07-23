Ο δήμαρχος της πόλης Τεμοάκ στην πολιτεία Μορέλος, στο κεντρικό Μεξικό, δολοφονήθηκε χθες Τετάρτη (22/7) από ενόπλους στο κτήριο του δημαρχείου, ανακοίνωσε η εισαγγελία της πολιτείας, λίγους μήνες αφού επέζησε σε προηγούμενη απόπειρα.

Ο Βαλεντίν Λαβίν, δήμαρχος στην Τεμοάκ, πόλη περίπου 14.000 κατοίκων, ήταν μέλος του κυβερνώντος κόμματος MORENA, υπό την πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ. Είχε επιζήσει όταν διαπράχθηκε προηγούμενη απόπειρα τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης.

🚨 Ejecutan al alcalde de #Temoac, #Morelos, Valentín Lavín Romero, dentro de la Presidencia Municipal. pic.twitter.com/BX9LV6ARbw — Jorge Barrientos (@jorgereportero1) July 23, 2026

ASESINAN A ALCALDE EN MÉXICO Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, Morelos, fue asesinado este miércoles en un ataque armado al interior de la Presidencia Municipal.

El militante del Partido Verde Ecologista ya había recibido ataques y amenazas previamente. pic.twitter.com/18PP3Dza47 — News On Demand (@OnDemand_News) July 22, 2026

«Η αστυνομία βρήκε το άψυχο σώμα του στο εσωτερικό της εγκατάστασης του δήμου», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία.

Irrumpen en palacio municipal y matan a alcalde. Sicarios en motos entraron por la fuerza a la presidencia y asesinaron con armas de fuego al presidente municipal de Temoac, Morelos y huyeron. La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó el deceso del edil Valentín Lavín… pic.twitter.com/aDAbFaRjAm — La Hora (@LaHoraMX) July 22, 2026

El México real: asesinan al alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín. Entraron por él a la presidencia municipal a plena luz del día. Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/3lPDZJ9CCZ — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 22, 2026

Διάφορες συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά δρουν στην πολιτεία Μορέλος, που γειτονεύει ιδίως με την πολιτεία Γκερέρο, μια από τις βιαιότερες στη χώρα.

Σχεδόν εκατό τοπικοί αιρετοί έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό από το 2006, τη χρονιά που εξερράγη η βία των συμμοριών που επιδίδονται πάνω απ’ όλα στη διακίνηση ναρκωτικών.

Η δολοφονία στα τέλη του 2025 του Κάρλος Μάνσο, δημάρχου της Ουρουαπάν, πόλης 300.000 κατοίκων στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), προκάλεσε σοκ στη χώρα. Ο αιρετός δολοφονήθηκε μπροστά στην οικογένειά του, μέρα μεσημέρι, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης. Ο φερόμενος ως δράστης, έφηβος 17 ετών, σκοτώθηκε από σωματοφύλακες του δημάρχου, που αψηφούσε τα καρτέλ και απαιτούσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να υποστηρίξει τον «πόλεμο» που τους είχε κηρύξει.