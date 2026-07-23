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Ο δήμαρχος της πόλης Τεμοάκ στην πολιτεία Μορέλος, στο κεντρικό Μεξικό, δολοφονήθηκε χθες Τετάρτη (22/7) από ενόπλους στο κτήριο του δημαρχείου, ανακοίνωσε η εισαγγελία της πολιτείας, λίγους μήνες αφού επέζησε σε προηγούμενη απόπειρα.

Ο Βαλεντίν Λαβίν, δήμαρχος στην Τεμοάκ, πόλη περίπου 14.000 κατοίκων, ήταν μέλος του κυβερνώντος κόμματος MORENA, υπό την πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ. Είχε επιζήσει όταν διαπράχθηκε προηγούμενη απόπειρα τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης.

«Η αστυνομία βρήκε το άψυχο σώμα του στο εσωτερικό της εγκατάστασης του δήμου», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία.

Διάφορες συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά δρουν στην πολιτεία Μορέλος, που γειτονεύει ιδίως με την πολιτεία Γκερέρο, μια από τις βιαιότερες στη χώρα.

Σχεδόν εκατό τοπικοί αιρετοί έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό από το 2006, τη χρονιά που εξερράγη η βία των συμμοριών που επιδίδονται πάνω απ’ όλα στη διακίνηση ναρκωτικών.

Η δολοφονία στα τέλη του 2025 του Κάρλος Μάνσο, δημάρχου της Ουρουαπάν, πόλης 300.000 κατοίκων στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), προκάλεσε σοκ στη χώρα. Ο αιρετός δολοφονήθηκε μπροστά στην οικογένειά του, μέρα μεσημέρι, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης. Ο φερόμενος ως δράστης, έφηβος 17 ετών, σκοτώθηκε από σωματοφύλακες του δημάρχου, που αψηφούσε τα καρτέλ και απαιτούσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να υποστηρίξει τον «πόλεμο» που τους είχε κηρύξει.

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