Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Με μεγάλη προσοχή και προς αρκετές κατευθύνσεις στρέφονται οι έρευνες των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού που διερευνούν την υπόθεση φόνου εκ προμελέτης με θύμα τον Σταύρο Δημοσθένους, 49 ετών.

Όπως έχει ήδη γραφτεί, το θύμα ήταν γνωστό στη Λεμεσό και όχι μόνο, από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ενώ ήταν επίσης γνωστός και ως ποδοσφαιρικός παράγοντας, αρχικά του ΑΡΗ Λεμεσού και εν συνεχεία της Καρμιώτισσας.

Όπως έχουν ήδη αναφερθεί προηγούμενα δημοσιεύματα του Κυπριακού Τύπου, ο Δημοσθένους δέχτηκε αριθμό πυροβολισμών ενώ βρισκόταν ως συνοδηγός στο πολυτελές όχημά του, το οποίο οδηγούσε ο 18χρονος γιος του ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Η ενέδρα θανάτου σε βάρος του Δημοσθένους, στήθηκε σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του, στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου.

Πως έγινε το δολοφονικό χτύπημα

Σε σημείο του δρόμου, πολύ κοντά στο σπίτι του Δημοσθένους, και συγκεκριμένα σε σημείο που υπάρχει κύρτωμα, αυτοκίνητο τύπου βαν το οποίο είχε στήσει ενέδρα πλησίασε και ανέκοψε την πορεία του οχήματος του Δημοσθένους.

Εν συνεχεία ο δράστης ή οι δράστες άνοιξαν την πίσω πόρτα του βαν και εξερχόμενοι από αυτό, πλησίασαν το αμάξι του 49χρονου πυροβολώντας τον από το μπροστινό παρμπρίζ του αυτοκινήτου, όπως φαίνεται και στην πιο κάτω φωτογραφία.

Τα πυρά ρίχθηκαν από σχετικά κοντινή απόσταση και γι’ αυτό μάλλον δεν τραυματίστηκε ο γιος του.

Αμέσως μετά το δολοφονικό χτύπημα και τελώντας σε κατάσταση σοκ μετά τους πυροβολισμούς ο γιος του, επιχείρησε να μεταφέρει τον πατέρα του σε νοσηλευτήριο και ενεπλάκη και ο ίδιος σε δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο πλησίον του Τσιρείου Σταδίου.

Ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν στο ρεύμα κυκλοφορίας, σταμάτησε για να του παράσχει βοήθεια και να μεταφέρει τον Δημοσθένους στο νοσηλευτήριο. Ο 49χρονος φαίνεται πως εξέπνευσε εντός του οχήματος.

Να σημειωθεί ότι, στην περιοχή Γερμασόγειας βρέθηκε καμένο όχημα τύπου βαν, που πιστεύεται ότι ανήκει στους εκτελεστές του Δημοσθένους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο δράστες παράτησαν το όχημα, του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους και στη συνέχεια αποχώρησαν με μοτοσικλέτα.

Σημειώνεται ότι ο Δημοσθένους, δεν είχε μαζί του ασφάλεια όπως συνήθιζε στο παρελθόν.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τον ακριβή αριθμό των πυροβολισμών που δέχτηκε θα καταδείξει η νεκροτομή επί της σορού του. Πληροφορίες πάντως κάνουν λόγο για τρεις, ίσως και περισσότερους.

Με πληροφορίες από: cyprustimes.com – politis.com