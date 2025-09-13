Σοκ προκαλούν οι απαντήσεις που δίνουν νέοι άνθρωποι στην Αμερική, λίγο μετά την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Καταδεικνύουν όχι μόνο την δεδομένη πολιτική πόλωση που υπάρχει εντός της αμερικανικής κοινωνίας αλλά και τον ακραίο φανατισμό που εκδηλώνεται στη νέα γενιά, μεταξύ υποστηρικτών και πολεμίων του Κερκ.

Στην ερώτηση πως αισθάνονται για την εκτέλεση του συντηρητικού ακτιβιστή, κάποιοι νέοι δίνουν απαντήσεις όπως «χαρούμενος», «κάποιος έπρεπε να το κάνει», «αυτό είναι καλό»!

Δείτε το βίντεο:

Το πεδίο δράσης του Τσάρλι Κερκ ήταν κυρίως η νεολαία και θεωρείται ο βασικότερος συντελεστής για την στροφή των νέων ψηφοφόρων υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ. Σε δεκάδες εκδηλώσεις που έκανε προεκλογικά σε Πανεπιστημιουπόλεις, συζητούσε ανοιχτά με πολιτικούς φίλους και αντιπάλους για όλο το φάσμα της πολιτικής ατζέντας του κινήματος MAGA. Δίπλα όμως στα εκατομμύρια των φανατικών νέων υποστηρικτών του αναπτύχθηκε και ένα κοινό ακόμα πιο φανατικών πολεμίων του, ένα κομμάτι των οποίων εγκρίνει μέχρι και τις πολιτικές δολοφονίες ως μέθοδο αντιμετώπισης των αντίθετων απόψεων.