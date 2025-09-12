Οι τοπικές αρχές της Γιούτα και το FBI έδωσαν στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, καθώς και ένα βίντεο που τον δείχνει να τρέχει στην ταράτσα ενός κτηρίου, λίγο μετά το περιστατικό. Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, απηύθυνε δημόσια έκκληση για βοήθεια στην εξιχνίαση της δολοφονίας του 31χρονου.

Ο Κοξ δήλωσε πως «δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς τη βοήθεια του κόσμου». Ανακοίνωσε, επίσης, ότι το FBI έχει ήδη λάβει πάνω από 7.000 μαρτυρίες και πληροφορίες.

We’re releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025

Στο βίντεο των Αρχών, ο δράστης φαίνεται να φοράει καπέλο, γυαλιά ηλίου και μαύρη μπλούζα με μακριά μανίκια, να τρέχει πάνω σε μια στέγη, να κατεβαίνει από την άκρη της και να απομακρύνεται τρέχοντας από τον τόπο του εγκλήματος.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από το συγκεκριμένο κτήριο περιλαμβάνουν αποτυπώματα παπουτσιών, αποτύπωμα αντιβραχίου και αποτύπωμα παλάμης. Το όπλο και τα πυρομαχικά του δράστη βρέθηκαν σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο.

Να υπενθυμίσουμε πως, σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης πυροβόλησε μία φορά και στη συνέχεια εξαφανίστηκε σε παρακείμενη γειτονιά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ταυτοποιηθεί.

Ο αντιπρόεδρος Βανς μετέφερε τη σορό του Κερκ στην πατρίδα του

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συμμετείχε στην τελετή μεταφοράς της σορού του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Τάιλερ Μπάουερ, ο οποίος συνεργαζόταν με τον Κερκ στον οργανισμό «Turning Point USA». Το αεροσκάφος του αντιπροέδρου, Air Force Two, μετέφερε τη σορό του Κερκ πίσω στην πατρίδα του, την Αριζόνα.

Ο Βανς ακύρωσε την τελευταία στιγμή τα σχέδιά του να παραστεί στην τελετή μνήμης της 11ης Σεπτεμβρίου, επιλέγοντας αντ’ αυτού να ταξιδέψει στη Γιούτα με τη σύζυγό του, Ούσα, για να είναι μαζί με την οικογένεια του Κερκ, την πενθούσα σύζυγό του, τα δύο μικρά παιδιά τους, τους γονείς του και τους φίλους του. Ο αντιπρόεδρος και μέλη της Εθνοφρουράς, μετέφεραν το φέρετρο από μαόνι μέχρι τα σκαλιά του αεροσκάφους.

Ο Βανς διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Κερκ από το 2017, όταν ο πρώτος μόλις είχε έρθει πιο κοντά στον Τραμπ, μετά από την έντονη αντίθεσή του κατά τις εκλογές του 2016 – μια πορεία που είχε ακολουθήσει και ο Κερκ, προτού γίνει και ο ίδιος ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του προέδρου.

I am in tears. Vice President JD Vance is carrying Charlie Kirk bringing him home on Air Force Two Charlie Kirk is a true hero to America I will never forget this 🙏 pic.twitter.com/NwE05wmcq9 — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 11, 2025

Είναι μια ιστορία που αφηγήθηκε ο Βανς σε ένα εκτενές αφιέρωμα στον Κερκ που δημοσίευσε στο «X» την Τετάρτη το βράδυ, λίγες ώρες αφότου ο 31χρονος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της δημόσιας ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Ο Βανς και ο Κερκ ήταν τότε περίπου 27 και 37 ετών – και οι δύο νέοι από πολιτικής άποψης – και η κοινή τους νεότητα σήμαινε ότι βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση για να προσεγγίσουν μια νεότερη γενιά συντηρητικών. Ο Κερκ ήταν ήδη γνωστός εκείνη την εποχή και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του Βανς ως ενός από τα λαμπερά αστέρια των συντηρητικών.

«Ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας που είχαμε σε αυτή την κυβέρνηση οφείλεται άμεσα στην ικανότητα του Τσάρλι να οργανώνει και να αγωνίζεται», έγραψε ο Βανς. «Δεν μας βοήθησε απλώς να κερδίσουμε το 2024, μας βοήθησε να στελεχώσουμε ολόκληρη την κυβέρνηση».

Το αεροπλάνο του αντιπροέδρου προσγειώθηκε στο Φοίνιξ της Αριζόνας, λίγο πριν τις 17:00 (τοπική ώρα).

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα παραστεί στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ, αφού επιστρέψει από ένα προγραμματισμένο ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο την επόμενη εβδομάδα.