Μετά από περίπου 5 μήνες εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία της Maleesa Mooney.

Το 31χρονο μοντέλο είχε βρεθεί φιμωμένο και δεμένο χειροπόδαρα μέσα στο ψυγείο του σπιτιού, όπου διέμενε, στη Μινεσότα των ΗΠΑ.

Μάλιστα, η αδελφή της, μιλώντας στη NYP αποκάλυψε ότι ήταν δύο μηνών έγκυος.

«Δεν μπορώ να φανταστώ τι πέρασε η αδερφή μου και με πονάει ακόμη και να το σκέφτομαι», υποστήριξε.

Για τη δολοφονία συνελήφθη εντελώς τυχαία ο Magnus Daniel Humphrey στο σπίτι του οποίου είχε πάει η αστυνομία για άλλη υπόθεση.

Ο 41χρονος ήταν υπό αναστολή για ομοσπονδιακά αδικήματα ναρκωτικών, αφού αποφυλακίστηκε στις 7 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο ίδιος είχε καταδικαστεί για όπλα, επιθέσεις, σεξουαλικές επιθέσεις και ψευδή φυλάκιση.

Τους τελευταίους μήνες, η 31χρονη εργαζόταν σε κτηματομεσιτικό γραφείο και είχε μετακομίσει σε νέο σπίτι ένα μήνα πριν τη δολοφονία της.

Βέβαια, η τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανή η Mooney, σύμφωνα με τις κάμερες παρακολούθησης του κτηρίου που διέμενε ήταν στις 6 Σεπτεμβρίου.

Η Αστυνομία ήρθε αντιμέτωπη με τη φρικιαστική εικόνα της νεκρής κοπέλας, η οποία ήταν φιμωμένη και δεμένη χειροπόδαρα, καθώς είχε υποστεί τραύματα από αμβλύ αντικείμενο στο πρόσωπο, το κεφάλι, την πλάτη και το άνω αριστερό χέρι.

