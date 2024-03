Ένοχη και για τις έξι κατηγορίες που αντιμετωπίζει κρίθηκε το πρωί της Παρασκευής, 1 Μαρτίου, η Μισέλ Τροκόνις (Michelle Troconis) στην πολύκροτη δίκη για την εξαφάνιση και δολοφονία της Τζένιφερ Φάρμπερ Ντούλου (Jennifer Farber Dulos).

Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία άφησε εμβρόντητη την κατηγορούμενη και τον συνήγορο υπεράσπισής της, Τζο Σκόνχορν (Joe Schoenhorn), αφού αποδείχθηκε πως δεν κατάφεραν να πείσουν τους ένορκους για το έωλο των κατηγοριών, την ίδια στιγμή που ο βασικός ύποπτος για τη διαφαινόμενη δολοφονία της Τζένιφερ, Φώτης Ντούλος (Fotis Dulos), έχει δώσει τέλος στη ζωή του ήδη από τον Ιανουάριο του 2020.

Υπενθυμίζεται ότι η Μισέλ Τροκόνις συζούσε με τον Φώτη Ντούλο όταν εξαφανίστηκε η πρώην γυναίκα του, Τζένιφερ, τον Μάιο του 2019. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2020, ο Έλληνας επιχειρηματίας στο χώρο των κατασκευών, άλλοτε μαθητής του Κολλεγίου Αθηνών, αυτοκτόνησε πριν οδηγηθεί στη φυλακή, αρνούμενος στο σημείωμα που άφησε οποιαδήποτε ανάμειξη: «Αν διαβάζετε αυτή την επιστολή σημαίνει ότι δεν είμαι πια εδώ», ανέφερε το ιδιόχειρο σημείωμα που είχε αφήσει ο Ντούλος. «Αρνούμαι να περάσω έστω και μια ώρα στη φυλακή, για κάτι με το οποίο δεν έχω καμία σχέση. Αν χρειάζεται να μου πάρετε το κεφάλι για να τελειώνει όλο αυτό, κάντε το».

Η Τροκόνις, οι κατηγορίες εναντίον της οποίας αφορούσαν τη συνέργεια στο έγκλημα, την απόκρυψη στοιχείων και την απόπειρα παραπλάνησης των εισαγγελικών Αρχών, αναμένεται να έρθει αντιμέτωπη με πολυετή φυλάκιση, που εκτιμάται ότι ίσως φτάσει ακόμη και τα 50 χρόνια.

NEW: Former ESPN host Michelle Troconis breaks down in tears after being found guilty of conspiring to kill Connecticut mother Jennifer Dulos.

Troconis was convicted of six counts including conspiracy to commit murder.

Troconis plotted with Fotis Dulos, who killed himself… pic.twitter.com/YO55nem1WZ

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 2, 2024