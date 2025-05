Νεκρός από έκρηξη χειροβομβίδας που ενεργοποίησε ένας 29χρονος στη Σταυρούπολη έπεσε ο Ρώσος αξιωματικός Ζαούρ Γκουρτζίεφ, ο οποίος ήταν επικεφαλής των αεροπορικών επιδρομών για την κατάληψη της Μαριούπολης.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της φονικής ενέδρας με δράστη τον 29χρονο Νικίτα Πενκόφ. Στα πλάνα φαίνεται ο 29χρονος να πλησιάζει τον Γκουρτζίεφ και δευτερόλεπτα μετά ακολουθεί μια λάμψη από την έκρηξη της χειροβομβίδας.

💥 Russian Major Who Directed Airstrikes on Mariupol Killed in Explosion

In Stavropol, Zaur Gurchiyev — the man responsible for “developing missile targeting schemes” during the bombing of Mariupol — was killed in a grenade explosion.

According to reports, the blast occurred…

