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Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγήθηκε εκ νέου ο 43χρονος Σύρος, μετά την πλήρη ομολογία στην οποία προέβη στους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού για τη δολοφονία της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα.
Οι Αρχές προχώρησαν στην επανασύλληψή του με την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης, με το δικαστήριο να εγκρίνει το αίτημα της Αστυνομίας για την έκδοση διατάγματος οκταήμερης προσωποκράτησής του.
Κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε χωρίς συνήγορο υπεράσπισης, σε αντίθεση με την προηγούμενη ημέρα κατά την οποία εκπροσωπήθηκε από τον Ρίκκο Ερωτοκρίτου.
Η ομολογία και το φονικό όπλο
Η τροπή αυτή στην υπόθεση σημειώθηκε όταν μέλη της Αστυνομίας πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 43χρονου, παρουσία του ίδιου. Στη διάρκεια των ανακρίσεων, ο ύποπτος εξέφρασε την πρόθεση να ομολογήσει το έγκλημα, περιγράφοντας αναλυτικά τις πράξεις του.
Όπως υποστήριξε, επιτέθηκε στη γυναίκα και τη χτύπησε στο κεφάλι με σφυρί μέσα στο σπίτι του, καθώς θύμωσε έντονα όταν εκείνη τον προσέβαλε. Στη συνέχεια, κράτησε τη σορό της 61χρονης στην κατοικία του για ένα ολόκληρο βράδυ.
Το επόμενο πρωί την τοποθέτησε στο αυτοκίνητό του, τη μετέφερε σε χωράφι ιδιοκτησίας της στον Σαϊττά και την έριξε μέσα σε πηγάδι. Ο δράστης υπέδειξε επίσης στους αστυνομικούς σημείο σε ξύλινη πέργκολα όπου είχε πετάξει το σφυρί, ενώ από τον χώρο παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια που οδηγούνται για επιστημονικές εξετάσεις.
Η επιχείρηση της ΕΜΑΚ και τα ευρήματα της αυτοψίας
Ο 43χρονος οδήγησε τις διωκτικές αρχές στην ακριβή τοποθεσία στον Σαϊττά, όπου με τη συνδρομή κλιμακίου της ΕΜΑΚ ανασύρθηκε η σορός της άτυχης γυναίκας από το πηγάδι.
Σύμφωνα με την επιτόπια αυτοψία που διενήργησε ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους, η σορός βρισκόταν σε αρχόμενο στάδιο σήψης και έφερε πολλαπλά τραύματα στην περιοχή της κεφαλής, ενώ προγραμματίστηκε η διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτιών θανάτου.
Το οικονομικό υπόβαθρο και οι αναλήψεις μετρητών
Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται το οικονομικό κίνητρο. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης υποστήριξε ότι είχε ζητήσει περίπου 70.000 ευρώ από το θύμα, προβάλλοντας ως πρόφαση την ανάγκη αποζημίωσης για τροχαίο συμβάν.
Οι τραπεζικές καταθέσεις των δύο προσώπων βρίσκονται υπό ενδελεχή έλεγχο, καθώς διαπιστώθηκε ότι λίγο πριν από τις 21 Οκτωβρίου η 61χρονη είχε αποσύρει αξιοσημείωτα χρηματικά ποσά. Ο κ. Ιωάννου σημείωσε παράλληλα ότι η εύπορη επιχειρηματίας εξέφραζε φόβους για ενδεχόμενη εκμετάλλευσή της, ενώ παρά τα συναισθήματά της για τον 43χρονο, αντιμετώπιζε δυσκολίες με τις συχνές εκρήξεις οργής που εκείνος εκδήλωνε.