Υπό πίεση για το σκάνδαλο που συνδέεται με την δολοφονία ενός παιδιού 11 ετών, της Λιάνα, από έναν άνδρα που είχε βρεθεί στο επίκεντρο σειράς καταγγελιών για βιασμούς, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας Ζεράλ Νταρμανέν επιβεβαίωσε τη βούλησή του να επιβάλλονται κυρώσεις όταν διαπράττονται «εξαιρετικά σοβαρές παραλείψεις» και απέρριψε οποιοδήποτε ενδεχόμενο παραίτησής του εν μέσω κατηγοριών για «εγκατάλειψη» της υπόθεσης εκ μέρους της δικαιοσύνης.

«Δεν μας έλειψαν ούτε τα μέσα ούτε οι νόμοι, δεν καταφέραμε να δώσουμε προτεραιότητα στους βιασμούς ανηλίκων», υπογράμμισε ο υπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ύστερα από συνάντηση που είχε με τους γενικούς Eισαγγελείς για να τους ζητήσει να «αναλάβουν όλες τις καταγγελίες που αφορούν παιδιά» στη Γαλλία, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 70.000.

Οι δηλώσεις αυτές λαμβάνουν χώρα την επομένη μιας πορείας με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων στη μνήμη της Λιανά, ηλικίας 11 ετών, που βρέθηκε νεκρή την περασμένη Πέμπτη.

Υπό κράτηση ο αδελφός του βασικού υπόπτου για την δολοφονία της Λιάνα

Αφού στο πλαίσιο της έρευνας διεξήχθησαν ιατροδικαστικές εξετάσεις που επιβεβαίωσαν τις καταθέσεις του μικρού κοριτσιού, η εισαγγελία της Τουλούζης (νοτιοδυτικά) παρέπεμψε την υπόθεση σε άλλη εισαγγελία.

Ο φάκελος, που εστάλη ταχυδρομικώς στα τέλη του 2025, παρελήφθη από το τμήμα της χωροφυλακής που ήταν υπεύθυνο για την έρευνα μόλις στις 9 Ιανουαρίου 2026. «Αν χρειαστούν εννέα μήνες για να μην θέσουμε κάποιον υπό κράτηση ή για να μην ακούσουμε αυτό το πρόσωπο, καταλήγω βάσιμα στο συμπέρασμα ότι το σύστημά μας δημόσιας δικαιοσύνης έχει δυσλειτουργήσει», σχολίασε σήμερα ο Νταρμανέν.

Επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα, ο αδελφός του βασικού υπόπτου στην υπόθεση της Λιανά, του Ζερόμ Μπ., τέθηκε υπό κράτηση σήμερα, στο πλαίσιο μιας έρευνας μεταξύ άλλων για βιασμό σε βάρος ανηλίκου, παράνομη κατακράτηση και απειλές.

Είναι «απαράδεκτο» δικαστές «να θεωρούνται υπεύθυνοι και να βρίσκονται αντιμέτωποι με εκδικητικότητα και απειλές» πριν από την ολοκλήρωση της διοικητικής έρευνας, είπε την Δευτέρα οργισμένος ο Λουντοβίκ Φριά, πρόεδρος της Συνδικαλιστικής Ένωσης Δικαστών.

Από την πλευρά τους, οι δικαστές του δικαστηρίου του Μπομπινί (περιφέρεια του Παρισιού) κατήγγειλαν σήμερα το απόγευμα την «υποκρισία» του υπουργού σχετικά με την ιεράρχηση υποθέσεων που σχετίζονται με τη βία κατά παιδιών και την «τύφλωση» των δημόσιων αρχών μπροστά στην «εγκατάλειψη των φορέων προστασίας των παιδιών».

Παρόλο που ο προϋπολογισμός για τη Δικαιοσύνη έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, δεν αντισταθμίζει μια διαρθρωτική καθυστέρηση, σύμφωνα με τον Φρεντερίκ Σεβαλιέ, πρόεδρο της Εθνικής Διάσκεψης Εισαγγελέων: η Γαλλία έχει τρεις εισαγγελείς ανά 100.000 κατοίκους, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 12,2 στην Ευρώπη.

Η δοκιμασία είναι δύσκολη για τον Ζεράλ Νταρμανέν, πυλώνα της κυβέρνησης της οποίας είναι το δημοφιλέστερο μέλος, γεγονός που θα του επέτρεπε να καλλιεργήσει φιλοδοξίες για τις προεδρικές του 2027.

Δεχόμενος επίθεση από κόμματα της αντιπολίτευσης, ο ίδιος απέρριψε την ιδέα να παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού διότι «αυτές οι ανεπάρκειες δεν έχουν να κάνουν με τις οδηγίες που το υπουργείο έδωσε».

Η πρόεδρος της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπράουν Πιβέ ζήτησε από την πλευρά της την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη του κοινοβουλίου ενός διακομμματικού νομοσχεδίου που θα αφορά τη σεξιστική και σεξουαλική βία, το οποίο υπογράφουν περίπου εκατό βουλευτές.

«Κάθε τρία λεπτά, ένα παιδί πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας. Μία γυναίκα στις δύο έχει ήδη υποστεί σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής της. Μόλις το 1% των βιασμών και το 1% των υποθέσεων αιμομιξίας καταλήγουν σε μια καταδίκη», υπενθύμισε η βουλεύτρια του Σοσιαλιστικού Κόμματος Σελίν Τιεμπό Μαρτινέζ, συντάκτρια του κειμένου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ και AFP