Η πολυσυζητημένη δίκη για τη δολοφονία του Τούπακ Σακούρ το 1996 ξεκίνησε στο Λας Βέγκας, φέρνοντας στο εδώλιο τον 63χρονο Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις, ο οποίος κατηγορείται ως ο εγκέφαλος της επίθεσης.

Αν και ο ίδιος δηλώνει αθώος, οι εισαγγελικές αρχές βασίζουν το κατηγορητήριο στις δημόσιες ομολογίες και στα απομνημονεύματα που εξέδωσε το 2019, υποστηρίζοντας ότι ο Ντέιβις οργάνωσε την εκτέλεση ως αντίποινα για τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του, Ορλάντο Άντερσον, από τη συνοδεία του ράπερ λίγες ώρες νωρίτερα.

Η υπεράσπιση, από την πλευρά της, επιχειρεί να αποδομήσει την αξιοπιστία αυτών των δηλώσεων, κάνοντας λόγο για διογκωμένες ιστορίες και μυθοπλασία με σκοπό το οικονομικό όφελος.

Κατά την πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας, ενώπιον της 16μελούς επιτροπής ενόρκων και μελών της οικογένειας Σακούρ, η κατηγορούσα αρχή παρουσίασε οπτικοακουστικό υλικό από το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου 1996, καθώς και παλαιότερες ηχογραφημένες συνεντεύξεις του κατηγορουμένου.

Παράλληλα, στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκαν πρώην αστυνομικοί και αυτόπτες μάρτυρες. Ανάμεσά τους, ο αστυνομικός που σταμάτησε αρχικά το όχημα του Σακούρ και στη συνέχεια τον συνόδευσε στο ασθενοφόρο, μια γυναίκα που βρισκόταν σε παρακείμενο όχημα τη στιγμή των πυροβολισμών, καθώς και ερευνητές που περιέγραψαν τις άκαρπες προσπάθειες δεκαετιών να σπάσει η σιωπή των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή της Death Row Records, Μάριον «Suge» Νάιτ.