Ένα νέο βίντεο βγήκε στη δημοσιότητα, στο οποίο έχει καταγραφεί ο δράστης που εκτέλεσε τον Τσάρλι Κερκ να περπατά σε μία γειτονία στο Όρεμ της Utah η οποία βρίσκεται κοντά στο πανεπιστήμιο όπου κι έγινε η επίθεση εναντίον του Τσάρλι Κερκ.

Στο βίντεο το οποίο ανέβηκε τα social media, ο δράστης έχει καταγραφεί να περπατά κουτσαίνοντας με τους χρήστες να αναρωτιούνται σχολιάζοντας, εάν το βίντεο είναι πριν ή μετά την δολοφονική επίθεση.

Κάποιοι χρήστες σχολίασαν ότι ο δράστης κουτσαίνει επειδή κρύβει εντός του παντελονιού του το όπλο της επίθεσης, ενώ άλλοι σχολιάζουν ότι το βίντεο είναι μετά την επίθεση και πως ο δράστης κουτσαίνει επειδή πήδηξε από σχετικά μεγάλο ύψος και χτύπησε το πόδι του.

Σε άλλο βίντεο ο δράστης έχει καταγραφεί πάλι να περπατά προς το πανεπιστήμιο κουτσαίνοντας ενώ τον δείχνει στην επιστροφή του να περπατά κανονικά και σύμφωνα με την ανάρτηση θεωρείται ότι στην πρώτη καταγραφή έκρυβε το όπλο εντός του παντελονιού του, ενώ στη δεύτερη που περπατά κανονικά δεν το έχει μαζί του.