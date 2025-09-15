Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ συνεχίζει να προκαλεί σοκ σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι ερευνητές προσπαθούν να μάθουν περισσότερα για τη δολοφονία του ακροδεξιού «ακτιβιστή» και για τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον από τη Γιούτα που φέρεται να τη διέπραξε.

Την ίδια ώρα σημείωμα που φέρεται να είναι του δράστη βρίσκεται υπό εξέταση.

Ο ύποπτος, Τάιλερ Ρόμπινσον, αναμένεται να παρουσιαστεί στο πολιτειακό δικαστήριο την Τρίτη. Κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση στη φυλακή της κομητείας Γιούτα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες όπως ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, κακούργημα για οπλοχρησία και παρακώλυση της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις αρχές.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γιούτα δήλωσε στο CNN την Κυριακή ότι ο Ρόμπινσον κρατείται σε ειδική πτέρυγα και θα παραμείνει υπό ειδική παρακολούθηση εν αναμονή ψυχιατρικής αξιολόγησης, μια διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Το Σαββατοκύριακο, ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, μοιράστηκε περισσότερες πληροφορίες, αναφέροντας ότι ο Ρόμπινσον δεν συνεργάζεται με τις αρχές. Παρ’ όλα αυτά, οι ερευνητές έχουν επισημάνει την κουλτούρα των video games και του «σκοτεινού διαδικτύου» ως πιθανούς παράγοντες που φέρονται να τον ριζοσπαστικοποίησαν, βάσει πληροφοριών από την οικογένεια, φίλους και γνωστούς.

Ο Ρόμπινσον είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια, δήλωσαν μέλη της οικογένειάς του, και πρόσφατα φέρεται να είχε επικρίνει τον Κερκ σε μια συζήτηση. Ο Ρόμπινσον, ο οποίος συνελήφθη για φόνο με επιβαρυντικά στοιχεία και άλλες κατηγορίες, δεν έχει ποινικό μητρώο, σύμφωνα με κρατικά αρχεία στα οποία είχε πρόσβαση το Reuters.

Ωστόσο, ο θόρυβος στο διαδίκτυο ισχυρίζεται ότι ο Ρόμπινσον είναι Groyper. Βεβαίως, αυτοί οι ισχυρισμοί προέρχονται από μη επαληθευμένους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν υπάρχει επίσημη δήλωση από τις αρχές σχετικά με τις πολιτικές πεποιθήσεις του Ρόμπινσον ή τα κίνητρά του.

Τι είναι ένας Groyper;

O Groyper είναι μέλος μιας ομάδας ακροδεξιών, λευκών εθνικιστών και χριστιανών εθνικιστών ακτιβιστών, με επικεφαλής τον αρνητή του Ολοκαυτώματος Nick Fuentes.

Η ομάδα πήρε το όνομά της από ένα ζωάκι- χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων, το οποίο είναι μια παραλλαγή του διαδικτυακού meme – Pepe the Frog.

Οι Groypers συμμετείχαν στην επίθεση στο Καπιτώλιο και στις διαμαρτυρίες που οδήγησαν σε αυτήν.

Ο Κοξ δήλωσε επίσης ότι οι αρχές διερευνούν επίσης το ενδεχόμενο η ρομαντική σχέση του Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του — ο οποίος βρισκόταν σε διαδικασία μετάβασης από άνδρας σε γυναίκα — να συνδέεται με το κίνητρο της επίθεσης.

«Αυτό το άτομο ήταν εξαιρετικά συνεργάσιμο, δεν είχε καμία ιδέα ότι αυτό επρόκειτο να συμβεί και συνεργάζεται αυτή τη στιγμή με τους ερευνητές», δήλωσε ο Κοξ στην εκπομπή State of the Union.

Ο Τζαντ Χόφμαν, αντιπρόεδρος της κοινωνικής και gaming πλατφόρμας Discord, δήλωσε την Παρασκευή ότι υπήρξαν «επικοινωνίες μεταξύ του συγκάτοικου του υπόπτου και ενός φίλου μετά την επίθεση, όπου ο συγκάτοικος περιέγραφε το περιεχόμενο ενός σημειώματος που ο ύποπτος είχε αφήσει αλλού».

Ο Κοξ φάνηκε να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του σημειώματος στη συνέντευξή του στο CNN, αλλά ανέφερε ότι το σημείωμα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό εξέταση. «Αυτά είναι στοιχεία που εξακολουθούν να εξετάζονται για ακρίβεια και επαλήθευση και θα συμπεριληφθούν στα έγγραφα της κατηγορίας», δήλωσε ο Κοξ.

Εν τω μεταξύ, ο Γενικός Εισαγγελέας της Γιούτα, Ντέρεκ Μπράουν, δεν έχει ανακοινώσει ακόμη αν οι αρχές θα επιδιώξουν την επιβολή της θανατικής ποινής. Την Παρασκευή δήλωσε ότι «όλα είναι στο τραπέζι».

Σημειώνεται ότι στη Γιούτα η θανατική ποινή είναι νόμιμη. Ωστόσο, οι εκτελέσεις είναι σχετικά σπάνιες και μπορεί να υπάρχουν μακροχρόνιες νομικές διαδικασίες πριν από την εκτέλεση μιας θανατικής ποινής.