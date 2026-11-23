Ένοχη για τη δολοφονία των γονιών της, τους οποίους δηλητηρίασε με θανατηφόρες δόσεις ινσουλίνης, κρίθηκε η 66χρονη Raelene Polymiadis, έπειτα από πολύμηνη δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αυστραλίας.

Το σώμα των ενόρκων ανακοίνωσε την Παρασκευή ομόφωνη ετυμηγορία ενοχής για τις δύο ανθρωποκτονίες, έπειτα από δίκη που διήρκεσε περισσότερο από πέντε μήνες. Η Polymiadis αντιμετωπίζει πλέον δύο υποχρεωτικές ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Κατά την ανακοίνωση της πρώτης ετυμηγορίας, η κατηγορούμενη κρατήθηκε από το εδώλιο, ενώ μετά τη δεύτερη απόφαση σκούπισε τα μάτια της με ένα χαρτομάντιλο, κουνώντας επανειλημμένα το κεφάλι της.

Το δικαστήριο ανακάλεσε την εγγύησή της και διέταξε την προφυλάκισή της, εν αναμονή της διαδικασίας καθορισμού της ελάχιστης περιόδου που θα πρέπει να εκτίσει πριν αποκτήσει δικαίωμα αποφυλάκισης υπό όρους.

Οι ένορκοι αποδέχθηκαν την κατηγορία ότι η Polymiadis, η οποία πάσχει από διαβήτη τύπου 1, χορήγησε θανατηφόρες δόσεις ινσουλίνης στους γονείς της, Brenda και Lynton Anderson, σε δύο ξεχωριστά περιστατικά, τον Μάρτιο του 2022 και τον Απρίλιο του 2023 αντίστοιχα. Και οι δύο ήταν 94 ετών όταν πέθαναν.

Οι ηλικιωμένοι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ ήταν κατηγορηματικά αντίθετοι στο ενδεχόμενο να μεταφερθούν σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

Ένα από τα πιθανά κίνητρα που παρουσίασε η εισαγγελία ήταν η λανθασμένη αντίληψη της κατηγορουμένης ότι, σκοτώνοντας τους γονείς της, θα τους γλίτωνε από τη μεταφορά σε οίκο ευγηρίας.

Η μητέρα της είχε εισαχθεί τον Φεβρουάριο του 2022 στο νοσοκομείο Noarlunga, ύστερα από πτώση που της προκάλεσε κάταγμα σπονδύλου, ενώ η κατάστασή της επιπλέχθηκε από πνευμονία και νέα πτώση.

Παρά το γεγονός ότι η υγεία της παρουσίαζε βελτίωση και υπήρχε σχέδιο εξιτηρίου, στις 12 Μαρτίου, μετά από επίσκεψη της κόρης της, το νοσηλευτικό προσωπικό τη βρήκε σχεδόν χωρίς τις αισθήσεις της. Η εισαγγελία υποστήριξε ότι η Polymiadis της χορήγησε ινσουλίνη σε δύο περιπτώσεις.

Μετά τον θάνατο της συζύγου του, ο Lynton Anderson συνέχισε να ζει στο σπίτι του. Ωστόσο, η υγεία του επιδεινωνόταν και τα τέσσερα παιδιά του άρχισαν να διανυκτερεύουν εναλλάξ μαζί του, προκειμένου να τον φροντίζουν.

Στις 30 Απριλίου 2023, δύο ώρες αφότου η Polymiadis έφυγε από το σπίτι του, ένας φροντιστής τον βρήκε αναίσθητο. Ο ηλικιωμένος πέθανε την επόμενη ημέρα από τοξικότητα λόγω ινσουλίνης, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς του Τμήματος Σοβαρών Εγκλημάτων να ξεκινήσουν έρευνα και για τους δύο θανάτους.

Ηχογραφήσεις της Αστυνομίας με την ομολογία της κατηγορούμενης

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο της υπόθεσης αποτέλεσαν οι κρυφές ηχογραφήσεις της αστυνομίας, στις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολογεί την πράξη της, απευθυνόμενη στον Θεό.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Michael Foundas, στις 20 Ιουνίου, την ίδια ημέρα που η Polymiadis ανακρίθηκε για πρώτη φορά από τους αστυνομικούς, καταγράφηκε να λέει μέσα στο αυτοκίνητό της, ενώ ακουγόταν το τραγούδι «Someone Like You» της Adele:

«Σε παρακαλώ, Κύριε, ξέρεις ότι έχω αμαρτήσει. Ναι, έχω αμαρτήσει. Ου φονεύσεις».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι είχε αμαρτήσει δύο φορές στη ζωή της και ότι μισούσε αυτό που είχε κάνει, αλλά γνώριζε πως οι γονείς της δεν ήθελαν να μεταφερθούν σε οίκο ευγηρίας και ότι αυτή ήταν η επιθυμία τους.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο αδελφός της, Graham Anderson, κατέθεσε ότι ο ίδιος ήταν εκείνος που επιθυμούσε τη μεταφορά του πατέρα τους σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ τους μόλις πέντε ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Η κατηγορούμενη είχε πει αργότερα στους αστυνομικούς ότι, αν ήθελαν να αναζητήσουν την αιτία θανάτου του πατέρα της, θα έπρεπε να εξετάσουν «μια ραγισμένη καρδιά».

Κατά την ανάκρισή της, μάλιστα, ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας ότι ο γιος της είχε χαρακτηρίσει τον πατέρα της βάρος για την οικογένεια και του είχε πει ότι θα δυσκόλευε τη ζωή των συγγενών του και ότι έπρεπε να βρίσκεται σε οίκο ευγηρίας.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο παρουσίασε ο πρώην σύντροφός της, Ian Edward Willcourt, ο οποίος κατέθεσε ότι η Polymiadis τού είχε περιγράψει την ινσουλίνη ως «το τέλειο όπλο δολοφονίας», επειδή αποτελεί φυσική ουσία στον οργανισμό και, όπως ισχυριζόταν, δεν μπορούσε να εντοπιστεί.

Η αστυνομία κατέσχεσε επίσης χειρόγραφες σημειώσεις της κατηγορουμένης. Σε μία από αυτές αναφερόταν ότι οι Αρχές θα περίμεναν εβδομάδες, μήνες ή ακόμη και έναν χρόνο, για να διαπιστώσουν αν θα πίστευε ότι είχε ξεφύγει από τη δικαιοσύνη και αν η υπερβολική αυτοπεποίθησή της θα την οδηγούσε σε κάποιο λάθος.

Ο σύζυγός της, Michael, και ο γιος της, ο οποίος την παρακολούθησε στο δικαστήριο καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, δεν θέλησαν να κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους κατά την αποχώρησή τους από το δικαστήριο.

Η δικαστής Sandi McDonald ευχαρίστησε τους ενόρκους για τη συμμετοχή τους στη μακρά και δύσκολη δικαστική διαδικασία.

Η Raelene Polymiadis αναμένεται να παρουσιαστεί εκ νέου στο δικαστήριο στις 16 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας για τον καθορισμό των επόμενων δικαστικών βημάτων και της ποινής της.

Πηγή: neoskosmos.com