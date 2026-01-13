Ανήλικος πρωταθλητής του ΜΜΑ έχασε τη ζωή του σε άγρια συμπλοκή το βράδυ της Δευτέρας στο Τατζικιστάν.

Ο 15χρονος Μουχαμαντάλι Σαντουόλεφ μπλέχτηκε σε καυγά που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του από μαχαίρι. Είχε πάει μια βόλτα με τους φίλους του σε ίντερνετ καφέ στην πόλη Κουλόμπ του Τατζικιστάν, η οποία δεν είχε καλή κατάληξη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός μαχητής είχε έναν λεκτικό για αρχή διαπληκτισμό με ένα άλλο άτομο και την παρέα του, οι οποίοι βρισκόντουσαν επίσης στο καφέ. Στη συνέχεια, όμως οι ανήλικοι πιάστηκαν στα χέρια και ο 15χρονος δέχθηκε μια θανάσιμη μαχαιριά στο στήθος.

Η αστυνομία έχει συλλάβει δυο υπόπτους, ενώ αναζητούνται και άλλα άτομα για τη συμμετοχή στον καυγά και η έρευνα συνεχίζεται.

Ποιος ήταν ο Μουχαμαντάλι Σαντουόλεφ

Ο 15χρονος ήταν πρωταθλητής κόσμου στην ηλικιακή κατηγορία του το 2024, ενώ ήταν και κάτοχος του τίτλου στο Τατζικιστάν το 2025. Ο κόσμος των πολεμικών τεχνών έχει βυθιστεί σε βαθύ πένθος από τη στιγμή που γνωστοποιήθηκε η είδηση.