Ο δήμαρχος πόλης της Ονδούρας, υποψήφιος για την επανεκλογή του, δολοφονήθηκε έξω από ξενοδοχείο, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Πέμπτη, αποκλείοντας ωστόσο το ενδεχόμενο το έγκλημα να είχε πολιτικά κίνητρα.

Ο Φρανσίσκο Μαρτίνες, ο δήμαρχος της Σαν Ισίδρο (δυτικά), κοντά στα σύνορα με το Ελ Σαλβαδόρ, αναγκάστηκε από δυο οπλοφόρους που φόραγαν μάσκες να βγει από μοτέλ στην πόλη Σιγουατεπέκε, 90 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα, το βράδυ της Τετάρτης, κατόπιν εκτελέστηκε μπροστά σε αυτό, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ωστόσο η ίδια πηγή απέκλεισε κάθε «σχέση με πολιτική βία», αφού έκανε λόγο για απαγωγή του πολιτικού της τοπικής αυτοδιοίκησης πριν από την εκτέλεσή του.

Τα πρώτα στοιχεία υποδεικνύουν «πιθανή ενέργεια προσωπικής αντεκδίκησης», εξήγησε.

