Νεκρός είναι ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, ο γνωστότερος από τους γιους του πρώην δικτάτορα της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι, και δυνητικά διάδοχός του, όπως μετέδωσαν απόψε πολλά λιβυκά Μέσα Ενημέρωσης.

Ο 53χρονος Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι ήταν καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το 2015 καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο από λιβυκό δικαστήριο, για την καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων του 2011, που οδήγησαν στην ανατροπή του πατέρα του.

Στη συνέχεια όμως του χορηγήθηκε αμνηστία.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Libya al-Ahrar, «πρόσωπα στο στενό περιβάλλον» του Καντάφι επιβεβαίωσαν τον θάνατό του «χωρίς να αποκαλύψουν τα αίτια».

Από την πλευρά του, το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Λιβύης, επικαλέστηκε τον σύμβουλό του, τον Αμπντάλα Οθμάν, ο οποίος δεν διευκρίνισε εάν επρόκειτο για «θάνατο από φυσικά αίτια» ή για «δολοφονία».

Το κανάλι Al Arabiya ωστόσο μετέδωσε, επικαλούμενο μια πηγή προσκείμενη στην οικογένεια Καντάφι, ότι ο Σαΐφ αλ Ισλάμ πυροβολήθηκε στον κήπο του στην πόλη Ζεντέν από τέσσερα άτομα που διέφυγαν.

Ο Καντάφι είχε ανακοινώσει το 2021 ότι σκόπευε να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της χώρας, όμως οι εκλογές που επρόκειτο να διεξαχθούν τότε αναβλήθηκαν επ’ αόριστον.

Μέχρι και τη σημερινή ανακοίνωση του θανάτου του, ήταν άγνωστο το πού βρισκόταν ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι.

Ποιος ήταν ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι

Ήταν ο δεύτερος γιος του εκλιπόντος Λίβυου ηγέτη Μουάμαρ Καντάφι και της δεύτερης συζύγου του, Σαφία Φαρκάς. Αποτελούσε μέλος του στενού κύκλου του πατέρα του, αναλαμβάνοντας ρόλους δημοσίων σχέσεων και διπλωματικής εκπροσώπησης εκ μέρους του.

Παρότι του προσφέρθηκε η δεύτερη υψηλότερη θέση στο κράτος, την αρνήθηκε δημόσια και δεν κατείχε ποτέ επίσημο κυβερνητικό αξίωμα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Τρίπολη, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του πατέρα του ήταν το δεύτερο πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο στη Λιβύη και κατά περιόδους λειτουργούσε ως de facto πρωθυπουργός. Συχνά αναφερόταν ως πιθανός διάδοχος του πατέρα του, κάτι που ο ίδιος απέρριπτε.

Στις 27 Ιουνίου 2011, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που αφορούσαν τη δολοφονία και δίωξη αμάχων Λίβυων, βάσει των άρθρων 7(1)(α) και 7(1)(η) του Καταστατικού της Ρώμης. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Στις 19 Νοεμβρίου 2011, μετά το τέλος του Λιβυκού Εμφυλίου Πολέμου, συνελήφθη στη νότια Λιβύη από την πολιτοφυλακή της Ζιντάν και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκεί. Στις 28 Ιουλίου 2015 καταδικάστηκε σε θάνατο από δικαστήριο της Τρίπολης για εγκλήματα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, σε μια δίκη που διεξήχθη ερήμην του και επικρίθηκε ευρέως. Παρέμεινε υπό κράτηση των de facto ανεξάρτητων αρχών της Ζιντάν.

Στις 10 Ιουνίου 2017 αφέθηκε ελεύθερος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τάγματος Αμπού Μπακρ αλ-Σιντίκ. Αργότερα τον ίδιο μήνα, η κυβέρνηση με έδρα το Τομπρούκ, υπό τον Χαλίφα Χαφτάρ, ανακοίνωσε την πλήρη αμνηστία του.

Ωστόσο, έως τον Δεκέμβριο του 2019 εξακολουθούσε να καταζητείται βάσει του εντάλματος του ΔΠΔ. Στις 14 Νοεμβρίου επιχείρησε να εγγραφεί ως υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της Λιβύης το 2021, αλλά αρχικά απορρίφθηκε.

Η απόφαση αυτή ανατράπηκε λιγότερο από έναν μήνα αργότερα και επανήλθε ως υποψήφιος.

Στις 14 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιώντας την πρώτη του δημόσια εμφάνιση από τον Ιούνιο του 2014, ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Λιβύης, καταθέτοντας επίσημα την υποψηφιότητά του στη νότια πόλη Σέμπχα. Στις 16 Νοεμβρίου, η Ανώτατη Εθνική Εκλογική Επιτροπή της Λιβύης απέρριψε την υποψηφιότητά του, με το σκεπτικό ότι, βάσει της λιβυκής νομοθεσίας, οι ποινικές του καταδίκες τον καθιστούσαν ακατάλληλο για ανάληψη πολιτικού αξιώματος.

Στις 25 Νοεμβρίου, ένοπλοι που πρόσκεινται στον Χαλίφα Χάφταρ, υπό τη διοίκηση των γιων του, εισέβαλαν στο δικαστήριο της Σάμπχα και απείλησαν δικαστές και υπαλλήλους προκειμένου να εμποδίσουν την εκδίκαση της έφεσης του Σαΐφ. Η Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) εξέφρασε ανησυχία για το αναγκαστικό κλείσιμο του δικαστηρίου της Σάμπχα και προειδοποίησε ότι ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις στους υπεύθυνους. Στις 28 Νοεμβρίου, ο Καντάφι δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya ότι οι λιβυκές δικαστικές αρχές αρνήθηκαν να διεξαγάγουν ακροάσεις σχετικά με την έφεσή του κατά του αποκλεισμού του.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2021, λιβυκό δικαστήριο αποφάσισε την επανένταξή του ως υποψήφιου στις προεδρικές εκλογές. Η εφημερίδα Al-Araby Al-Jadeed ανέφερε ότι, πριν από την απόφαση αυτή, ο Σαΐφ είχε επισκεφθεί μυστικά την Αίγυπτο, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και τον επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Αμπάς Καμέλ.

Στις 29 Ιανουαρίου 2022, μέσω δήλωσης που δημοσιεύθηκε από τον δικηγόρο του, Χάλεντ αλ-Ζαΐντι, ο Σαΐφ πρότεινε πρωτοβουλία για την επίλυση της πολιτικής κρίσης που προέκυψε μετά την αναβολή των προεδρικών εκλογών του Δεκεμβρίου 2021. Η πρόταση προέβλεπε την αναβολή των προεδρικών εκλογών και την άμεση διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών.

Στις 6 Ιουλίου 2022, παρουσίασε δύο ξεχωριστές προτάσεις για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης λιβυκής κρίσης, μέσω γραπτής δήλωσης που διανεμήθηκε από τον ίδιο δικηγόρο. Στην πρώτη, υποστήριξε τον διορισμό ουδέτερου φορέα για την εποπτεία άμεσων, μη αποκλειστικών προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών, στις οποίες θα επιτρεπόταν η συμμετοχή όλων. Στη δεύτερη πρόταση, εισηγήθηκε την απόσυρση όλων των υφιστάμενων πολιτικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου, από την εκλογική διαδικασία, ώστε να δοθεί χώρος σε νέα πρόσωπα που θα επιλεγούν από τον λιβυκό λαό μέσω διαφανών εκλογών.

Τον Αύγουστο του 2022, μέσω του δικηγόρου του Χάλεντ αλ-Ζαΐντι, διέψευσε δημοσίευμα του περιοδικού Jeune Afrique που υποστήριζε ότι είχε συνάψει συμφωνία με τον Λίβανο για την αποφυλάκιση του αδελφού του, Χάνιμπαλ.

Τον Δεκέμβριο του 2022, ο πρωθυπουργός Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά κάλεσε τον Σαΐφ να παραδοθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ). Τον Ιανουάριο του 2023, η πολιτική του ομάδα επανέλαβε ότι διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα να είναι υποψήφιος για πολιτικό αξίωμα, παρά το ισχύον ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ.

Τον Ιούλιο του 2023, ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ κάλεσε τον Λίβανο να απελευθερώσει τον αδελφό του Χάνιμπαλ, χαρακτηρίζοντας την κράτησή του «παράνομη και απάνθρωπη», καθώς και «χωρίς δίκη και χωρίς δίκαιη αιτία».

Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Καντάφι απέδωσε την κατάρρευση των φραγμάτων στη Ντέρνα στον εμφύλιο πόλεμο του 2011, που οδήγησε στην ανατροπή του πατέρα του, καθώς και στη μετέπειτα πολιτική αστάθεια. Χαρακτήρισε τις αντίπαλες κυβερνήσεις της χώρας «κυβερνήσεις-βιτρίνες» και κατηγόρησε τις δυνάμεις ασφαλείας της Ντέρνα και τις δυνάμεις του Χαλίφα Χάφταρ ότι επιδείνωσαν την κατάσταση, επιβάλλοντας απαγόρευση κυκλοφορίας αντί να προχωρήσουν σε εκκένωση της πόλης.

Τον Μάιο του 2019, δύο Ρώσοι υπήκοοι που συνδέονταν με τον Γεβγκένι Πριγκόζιν και την ομάδα Wagner, οι Μαξίμ Σουγκάλεϊ και Σάμερ Χασάν Άλι Σουεϊφάν, συνελήφθησαν στην Τρίπολη με την κατηγορία ότι συνωμοτούσαν με τον Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι. Αφέθηκαν ελεύθεροι τον Δεκέμβριο του 2020.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera ανέφερε ότι ρωσικό αεροσκάφος μετέφερε τον Σαΐφ αλ-Ισλάμ από τη Ζιντάν στη Μόσχα, όπου φέρεται να πραγματοποίησε μυστικές συναντήσεις. Τον Ιούνιο του 2021, ο Μαχμούντ Ρεφάατ ισχυρίστηκε ότι ο Σαΐφ είχε επισκεφθεί μυστικά τη Δαμασκό, προκειμένου να συναντηθεί με ανώτατα στελέχη του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μυστική αυτή συνάντηση διαμεσολαβήθηκε από τη Ρωσία.

Στις 12 Αυγούστου 2021, εισαγγελικές αρχές στην Τρίπολη εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Σαΐφ, λόγω υποψιών για διασυνδέσεις του με την ομάδα Wagner.

Τον Μάρτιο του 2023, το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera αποκάλυψε καταθέσεις του επιχειρησιακού στελέχους της Wagner, Μαξίμ Σουγκάλεϊ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Σαΐφ παρέδωσε στη Ρωσία ενοχοποιητικά στοιχεία που εμπλέκουν προβεβλημένους πολιτικούς στη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία. Μεταξύ των σοβαρότερων ισχυρισμών περιλαμβάνεται η κατηγορία ότι ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αποδέχθηκε λιβυκά κεφάλαια, μέσω Αλγερινών διαμεσολαβητών, για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2017.