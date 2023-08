Υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της 20ής Αυγούστου στον Ισημερινού, ο Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, δολοφονήθηκε από άγνωστο ένοπλο καθώς ολοκληρωνόταν προεκλογική συγκέντρωση χθες Τετάρτη το βράδυ στην πρωτεύουσα Κίτο, ανακοίνωσε ο απερχόμενος πρόεδρος της χώρας Γκιγιέρμο Λάσο.

Ο Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, κεντρώος πολιτικός, 59 ετών, συγκαταλεγόταν στους οκτώ υποψήφιους στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, κατατασσόταν στη δεύτερη θέση ως προς τις προθέσεις ψήφου, συγκέντρωνε από 7,5 ως 13%, πίσω από τη δικηγόρο Λουίσα Γκονσάλες, την υποψήφια της παράταξης του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Ραφαέλ Κορέα.

BREAKING: Videos are emerging from the event where Ecuador Presidential candidate Fernando Villavicencio has just been assassinated

This is a rapidly developing story

pic.twitter.com/KExBRqaVL3

— Eric Spracklen🇺🇸 (@EricSpracklen) August 10, 2023