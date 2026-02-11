Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Εν μέσω ενός κύματος δολοφονιών υψηλού προφίλ και πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ανακριτές μπερδεύονται τακτικά από την απουσία μιας αναγνωρίσιμης ατζέντας.

Στους δράστες, σε αρκετές περιπτώσεις – πυροβολισμοί, βομβαρδισμοί, προγραμματισμένη επίθεση με drone – έλλειπαν οι γνώριμες ετικέτες και κατηγορίες. Δεν ήταν Δημοκρατικοί ή Ρεπουμπλικάνοι ή Ισλαμιστές μαχητές, ή antifa ή λευκή υπεροχή.

Ήταν κάτι καινούργιο. Στα μανιφέστα τους, αυτοί οι επιτιθέμενοι δήλωναν την περιφρόνησή τους για την ανθρωπότητα και την επιθυμία τους να δουν την κατάρρευση του πολιτισμού. Οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου και οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν αρχίσει να περιγράφουν αυτές τις επιθέσεις ως ένα σύγχρονο στέλεχος μηδενισμού, μια διαδικτυακή αναβίωση της φιλοσοφικής στάσης που προέκυψε τον 19ο αιώνα για να αρνηθεί την ύπαρξη ηθικών αξιών και νοημάτων στο σύμπαν.

Οι πρόσφατοι επιτιθέμενοι που έχουν επισημανθεί ως μηδενιστές περιλαμβάνουν τα εξής παραδείγματα: Μια 15χρονη δολοφόνος στο Μάντισον του Ουισκόνσιν, η οποία άφησε πίσω της ένα μανιφέστο με τίτλο «Πόλεμος κατά της ανθρωπότητας» στο οποίο περιέγραφε την ανθρώπινη φυλή ως «βρομιά». Ένας 24χρονος που σχεδίαζε μια επίθεση με drone για να ανατινάξει το ηλεκτρικό δίκτυο του Νάσβιλ προσπαθούσε να επισπεύσει «την αρχή του τέλους… για τον διασυνδεδεμένο ή αλλιώς παγκοσμιοποιημένο κόσμο». Ένας αυτοαποκαλούμενος «αντι-ναταλιστής» (άνθρωπος που δεν θέλει να κάνει παιδιά), ο 25χρονος Γκάι Έντουαρντ Μπάρτκους, ανατινάχθηκε έξω από μια κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης τον Μάιο, έχοντας υποστηρίξει ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να δημιουργούνται χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

«Βασικά έχει να κάνει με: Είμαι θυμωμένος που υπάρχω και που κανείς δεν πήρε τη συγκατάθεσή μου να με φέρει εδώ», είπε ο βομβιστής της κλινικής σε ηχογράφηση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. «Δεν υπάρχει περίπτωση να λάβετε συγκατάθεση για να φέρετε κάποιον εδώ, οπότε μην το κάνετε».

Μέχρι τον Μάρτιο, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς είχαν υιοθετήσει επίσης τη ρουμπρίκα, επινοώντας έναν νέο επίσημο όρο για μια ποικιλία αυτής της καταστροφής: μηδενιστικός βίαιος εξτρεμισμός, τον οποίο όρισαν ως «εγκληματική συμπεριφορά… για την προώθηση πολιτικών, κοινωνικών, θρησκευτικών στόχων που πηγάζουν κυρίως από το μίσος για την κοινωνία γενικότερα, και την επιθυμία να επιφέρει την κατάρρευσή της σπέρνοντας αδιάκριτο χάος, καταστροφή και κοινωνική αστάθεια».

Η πρώτη γνωστή χρήση του όρου ήρθε στη δίωξη ενός εφήβου από το Ουισκόνσιν που δολοφόνησε τους γονείς του τον Φεβρουάριο του 2025 ως μέρος μιας συνωμοσίας για να υποδαυλίσει έναν εμφύλιο πόλεμο και να δολοφονήσει δημόσια πρόσωπα.

Ενώ το μίσος αυτών των επιτιθέμενων μερικές φορές μετατράπηκε σε ρατσιστικές απόψεις, αυτό που ξεχώριζε στους ερευνητές ήταν η ευρύτερη επιθυμία να επιτεθούν σε όλη την κοινωνία.

Τους τελευταίους 18 μήνες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βιώσει ένα κύμα στοχευμένης βίας υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε σχολεία, μερικών βομβιστικών επιθέσεων και δολοφονιών, όπως ενός νομοθέτη της πολιτείας της Μινεσότα, του επικεφαλής της UnitedHealthcare και του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Ενώ οι στόχοι ήταν ποικίλοι, όλοι οι φερόμενοι δράστες ισχυρίστηκαν ότι είχαν δεσμευτεί να προωθήσουν έναν σκοπό.

Η Washington Post ανέλυσε περιστατικά στα οποία ο δράστης ή οι δράστες άφησαν γραπτές εξηγήσεις για τα κίνητρά τους, σύμφωνα με τους ερευνητές. Από την αναζήτηση, 17 επιθέσεις ταιριάζουν στην περίοδο από τον Ιούλιο του 2024 —όταν έγινε η πρώτη απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ— έως τον Δεκέμβριο του 2025.

Αρκετές από τις επιθέσεις ήταν «πολιτικές» με τη συμβατική έννοια, με στόχο είτε Δημοκρατικούς είτε Ρεπουμπλικάνους, ή υποκινούμενοι από την οργή για τον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας, ιδιαίτερα τη μεταχείριση των Παλαιστινίων. Αλλά έξι από αυτούς τους επιτιθέμενους ταιριάζουν σε κάτι σαν το μηδενιστικό μοτίβο, ενώ τρεις άλλοι παρακινήθηκαν από ένα στενά εστιασμένο παράπονο που σπάνια είχε εμφανιστεί στο παρελθόν.

Οι επιτιθέμενοι «ειδικού ενδιαφέροντος» περιλαμβάνουν τον Λουίτζι Μαντζιόνε, ο οποίος κατηγορείται για τον πυροβολισμό ενός διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare στο Μανχάταν τον Δεκέμβριο του 2024 εξαιτίας του θυμού του για τη βιομηχανία. Ο ένστολος Μάθιου Λίβελσμπεργκερ, ο οποίος ανατίναξε το Tesla Cybertruck του μπροστά από ένα καζίνο του Λας Βέγκας τον Ιανουάριο του 2025, επικαλούμενος την απώλεια ζωών Αμερικανών στρατιωτικών στο Αφγανιστάν· και τον Σέιν Ταμούρα, ο οποίος επιτέθηκε σε ένα κτίριο γραφείων του Μανχάταν τον Ιούλιο λόγω του χειρισμού της εγκεφαλικής διάσεισης από το National Football League.

Οι επιθέσεις μετέτρεψαν την αίσθηση της αγανάκτησης των ατόμων σε εθνικά θεάματα.

Οι μηδενιστές είναι διαφορετικοί. Τις προηγούμενες δεκαετίες, οι άνθρωποι που είχαν προσωπικά παράπονα εναντίον της κοινωνίας μπορεί να δυσκολεύτηκαν να δράσουν για αυτά. Αλλά το Διαδίκτυο τους έχει προσφέρει εύκολα προσβάσιμη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και, παρά την απέχθειά τους για την κοινωνία, μια αίσθηση κοινότητας.

Ο βομβιστής της κλινικής εξωσωματικής γονιμοποίησης ρώτησε μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για πληροφορίες σχετικά με την «ταχύτητα έκρηξης» που θα μπορούσε να δημιουργήσει με έναν συγκεκριμένο τύπο χημικής ουσίας. Ο σχεδιαστής του Νάσβιλ που προσπαθούσε να σπείρει το χάος ανατινάζοντας το ηλεκτρικό δίκτυο της πόλης φέρεται να βρήκε πληροφορίες στο YouTube σχετικά με τον τρόπο κατασκευής ενός drone για τη μεταφορά εκρηκτικών.

Βρήκαν μέρη στο Διαδίκτυο για να μοιραστούν τον θυμό τους με τους ομοϊδεάτες τους.

«Υπήρξε μια εποχή που η τρομοκρατική δραστηριότητα είχε οργανωτικό χαρακτήρα. Ήταν δομημένη: κατασκευαστής βομβών, στρατολόγος, στρατιώτης, αρχηγός», δήλωσε ο Μάικλ Τζένσεν, διευθυντής έρευνας για το Εργαστήριο Έρευνας και Καινοτομίας Πόλωσης και Εξτρεμισμού στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. «Η έλευση του Διαδικτύου την διαμέλισε πολύ γρήγορα».

«Αυτό που είναι τρομακτικό τώρα είναι ότι δεν ξέρουμε από πού μπορεί να προέρχεται η επόμενη απειλή», πρόσθεσε ο Τζένσεν.

Είναι ένα είδος κοινωνικής διαταραχής που αστυνομικές αρχές, αξιωματούχοι και αναλυτές, ήλπιζαν ότι δεν θα χρειαζόταν ποτέ να αντιμετωπίσουν.