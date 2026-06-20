Μια 46χρονη Ιταλίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της και περίπου 1.700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε τουριστικό θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία.

A massive fire broke out at the Viva Dominicus Bayahíbe hotel in La Altagracia, Dominican Republic today. No word on injuries or cause… pic.twitter.com/EO7dhL6Y5u — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 19, 2026

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ξενοδοχείο Viva Wyndham ⁠Dominicus ⁠Beach, που βρίσκεται στην Μπαγιαΐμπε, στη νοτιοανατολική Δομινικανή Δημοκρατία, ανακοίνωσαν οι Αρχές της χώρας της Καραϊβικής.

Earlier: Guests fled to the beach after a massive fire broke out at Wyndham’s Viva Dominicus Beach resort in the Dominican Republic; casualties unclear.@newsnoteworthy pic.twitter.com/Dk95wVJJLR — Open Source Intel (@Osint613) June 19, 2026

Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη.