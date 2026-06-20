Μια 46χρονη Ιταλίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της και περίπου 1.700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε τουριστικό θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ξενοδοχείο Viva Wyndham ⁠Dominicus ⁠Beach, που βρίσκεται στην Μπαγιαΐμπε, στη νοτιοανατολική Δομινικανή Δημοκρατία, ανακοίνωσαν οι Αρχές της χώρας της Καραϊβικής.

Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Δομινικανή Δημοκρατία #πυρκαγιά