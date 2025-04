Τουλάχιστον 79 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 150 και πλέον τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε η στέγη ντισκοτέκ στο Σάντο Ντομίνγκο, όπου εμφανιζόταν διάσημος τραγουδιστής της μερένγκε, ο Ρούμπι Πέρες, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των τοπικών αρχών.

Περίπου 400 διασώστες συμμετέχουν στις έρευνες. Μέσα ενημέρωσης της Δομινικανής Δημοκρατίας μεταδίδουν ότι 500-1.000 άνθρωποι βρίσκονταν τη στιγμή της τραγωδίας μέσα στο κλαμπ Jet Set, «θεσμό» για τη νυχτερινή ζωή της πρωτεύουσας.

«Συνέβη ξαφνικά. Νόμιζα ότι γινόταν σεισμός, έπεσα στο πάτωμα και κάλυψα το κεφάλι μου», αφηγήθηκε στους δημοσιογράφους ο Ενρίκε Παουλίνο, ο μάνατζερ του καλλιτέχνη. «Ένας σαξοφωνίστας μας σκοτώθηκε. Προσπαθήσαμε να φτάσουμε στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ρούμπι, αλλά τα συντρίμμια ήταν βουνό», συνέχισε.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται η στέγη να καταρρέει την ώρα που ο Πέρες ήταν στη σκηνή.

Η κόρη του τραγουδιστή, η Σουλίνκα Πέρες, κατάφερε επίσης να βγει ζωντανή. Είπε στους δημοσιογράφους ότι ο πατέρας της ήταν «ζωντανός» και τραυματισμένος, αλλά δεν είχε ανασυρθεί ακόμη από τα συντρίμμια. Ωστόσο, δεν τον είχε δει, ούτε είχε κάποια επίσημη επιβεβαίωση για την κατάστασή του.

