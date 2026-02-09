Για αιώνες, ο Κήπος της Εδέμ κατέχει κεντρική θέση στη βιβλική παράδοση ως το απόλυτο σύμβολο του παραδείσου: ένας καταπράσινος, ιδανικός κόσμος που σύμφωνα με τη Γένεση, δημιουργήθηκε από τον Θεό για τον Αδάμ και την Εύα.

Η Βίβλος τοποθετεί γεωγραφικά τον Κήπο της Εδέμ στη Μεσοποταμία, κάνοντας λόγο για τέσσερις ποταμούς που τον περιέβαλλαν. Οι δύο από αυτούς είναι γνωστοί, ο Τίγρης και ο Ευφράτης, ενώ οι άλλοι δύο, ο Πισών και ο Γιών, παραμένουν μέχρι σήμερα αντικείμενο επιστημονικής διαμάχης.

Νέα ανάλυση δορυφορικών εικόνων, έφερε ξανά στο προσκήνιο μια αρχαία, αποξηραμένη κοίτη ποταμού στη Σαουδική Αραβία, την οποία ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι ταιριάζει εντυπωσιακά με τη βιβλική περιγραφή του Πισών, του κύριου ποταμού της Εδέμ.

Η κοίτη αυτή, γνωστή ως Ουάντι αλ-Μπατίν (Wadi al-Batin), εκτείνεται από τα δυτικά υψίπεδα της περιοχής Χετζάζ, κοντά στη Μεδίνα, έως τον βόρειο Περσικό Κόλπο, κοντά στο Κουβέιτ. Η ελικοειδής της πορεία φαίνεται να συμβαδίζει με την αναφορά της Γένεσης ότι ο Πισών «περιβάλλει ολόκληρη τη γη Αβιλά», μια περιοχή πλούσια σε χρυσό, βδέλλιο και όνυχα.

Η πιθανή ταύτιση του Ουάντι αλ-Μπατίν με τον βιβλικό ποταμό είχε προταθεί ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν ο γεωλόγος Farouk El-Baz από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης ανέλυσε ραντάρ εικόνες που είχαν ληφθεί από το διαστημικό λεωφορείο Endeavor της NASA.

Οι εικόνες αυτές επανεξετάστηκαν πρόσφατα, αναζωπυρώνοντας το επιστημονικό και δημόσιο ενδιαφέρον. Τα δεδομένα αποκάλυψαν έναν απολιθωμένο ποταμό πλάτους έως και πέντε χιλιομέτρων, ο οποίος εκτιμάται ότι στέγνωσε μεταξύ 2000 και 3500 π.Χ., εξαιτίας σημαντικών κλιματικών αλλαγών.

«Οι δορυφορικές εικόνες» μάς επιτρέπουν να ρίξουμε μια ματιά σε τοπία που έχουν χαθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια», δήλωσε ο Δρ El-Baz, τονίζοντας ότι τέτοια ποτάμια ενδέχεται να διαμόρφωσαν πρώιμους ανθρώπινους πολιτισμούς και να ενέπνευσαν αρχαίες βιβλικές αφηγήσεις.