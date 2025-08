Μία ομάδα περίπου 600 απόστρατων Ισραηλινών αξιωματούχων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων πρώην επικεφαλής υπηρεσιών πληροφοριών, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ να τερματίσει άμεσα τον πόλεμο στη Γάζα.

«Η επαγγελματική μας εκτίμηση είναι ότι η Χαμάς δεν αποτελεί πλέον στρατηγική απειλή για το Ισραήλ», ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

«Η αξιοπιστία σας στα μάτια της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ισραηλινών ενισχύει την ικανότητά σας να καθοδηγήσετε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και την κυβέρνησή του προς τη σωστή κατεύθυνση: Τερματισμός του πολέμου, επιστροφή των ομήρων, σταματήστε τα δεινά», έγραψαν.

Η έκκλησή τους έρχεται εν μέσω αναφορών ότι ο Νετανιάχου πιέζει για επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, καθώς οι έμμεσες συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς έχουν βαλτώσει.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε έναν καταστροφικό πόλεμο στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στη νότια περιοχή του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 μεταφέρθηκαν ως όμηροι στη Γάζα.

Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ως αποτέλεσμα της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Τη Δευτέρα, το υπουργείο ανέφερε ότι τουλάχιστον 94 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων που, όπως υποστήριξε, έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ αναζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια. Τέτοιες αναφορές έχουν γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο τους τελευταίους μήνες, αλλά είναι δύσκολο να επαληθευτούν, καθώς διεθνείς δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένου του BBC, εμποδίζονται από το Ισραήλ να εισέλθουν ανεξάρτητα στη Γάζα.

Η τελευταία παρέμβαση των κορυφαίων πρώην Ισραηλινών αξιωματούχων ήρθε μετά τη δημοσίευση βίντεο από τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ που έδειχναν δύο Ισραηλινούς ομήρους σε κατάσταση ακραίας εξάντλησης και ασιτίας.

Τα βίντεο καταδικάστηκαν ευρέως από Ισραηλινούς και δυτικούς ηγέτες.

Μετά τη δημοσίευση των βίντεο, ο Νετανιάχου μίλησε με τις οικογένειες των δύο ομήρων, διαβεβαιώνοντάς τους ότι οι προσπάθειες για την επιστροφή όλων των ομήρων «θα συνεχιστούν διαρκώς και ακατάπαυστα».

Ωστόσο, Ισραηλινός αξιωματούχος —σύμφωνα με ευρέως αναφερόμενες δηλώσεις στα τοπικά μέσα— δήλωσε ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει την απελευθέρωση των ομήρων μέσω της «στρατιωτικής συντριβής της Χαμάς».

Η προοπτική νέας κλιμάκωσης στη Γάζα ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω δυσαρέσκεια στους συμμάχους του Ισραήλ, οι οποίοι ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός, ενώ οι παγκόσμιες αντιδράσεις στις αναφορές για Παλαιστινίους που πεθαίνουν από πείνα ή υποσιτισμό εντείνονται.

Η κύρια οργάνωση που στηρίζει τις οικογένειες των ομήρων καταδίκασε την ιδέα μιας νέας στρατιωτικής επίθεσης, δηλώνοντας: «Ο Νετανιάχου οδηγεί το Ισραήλ και τους ομήρους στην καταστροφή».

Αυτό το μήνυμα τονίστηκε ιδιαίτερα στην επιστολή προς τον Τραμπ, την οποία υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην επικεφαλής της Μοσάντ Ταμίρ Πάρντο, ο πρώην αρχηγός της Σιν Μπετ Άμι Αγιαλόν, ο πρώην πρωθυπουργός Εχούντ Μπάρακ και ο πρώην υπουργός Άμυνας Μοσέ Γιαλόν.

Ο Αγιαλόν δήλωσε: «Αρχικά αυτός ο πόλεμος ήταν δίκαιος, αμυντικός πόλεμος, αλλά όταν επιτεύχθηκαν όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι, έπαψε να είναι δίκαιος».

Οι πρώην κορυφαίοι ηγέτες ηγούνται της ομάδας “Διοικητές για την Ασφάλεια του Ισραήλ” (Commanders for Israel’s Security – CIS), η οποία στο παρελθόν έχει καλέσει την κυβέρνηση να επικεντρωθεί στην επιστροφή των ομήρων.

Στην επιστολή τους προς τον Αμερικανό πρόεδρο ανέφεραν: «Σταματήστε τον πόλεμο στη Γάζα! Εκ μέρους της CIS, της μεγαλύτερης ομάδας πρώην στρατηγών των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, της Μοσάντ, της Σιν Μπετ, της Αστυνομίας και του Διπλωματικού Σώματος, σας καλούμε να τερματίσετε τον πόλεμο στη Γάζα. Το κάνατε στον Λίβανο. Ώρα να το κάνετε και στη Γάζα».

Μία πραγματική κόλαση, που δε λέει να τελειώσει, επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας, με χιλιάδες Παλαιστίνιους να υποφέρουν και να αργοπεθαίνουν καθημερινά, από τις συνθήκες λιμού που επικρατούν.

Συγκλονιστικές εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνουν την καταστροφή του πολέμου και τον αργό θάνατο λόγω πείνας.

Τα γυναικόπαιδα δίνουν μάχη στις ατελείωτες ουρές για λίγο φαγητό.

Video shows Israeli soldiers opening fire towards Palestinians trying to reach a Gaza Humanitarian Foundation (GHF) food distribution site in southern Gaza. At least 838 people have been killed at or near GHF aid sites since May. pic.twitter.com/glWuOEVDlU

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι τρέχουν με όση δύναμη τούς έχει απομείνει, προκειμένου να φτάσουν στη σειρά και να προμηθευτούν λίγα τρόφιμα.

Η ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχεται με το σταγονόμετρο στη Λωρίδα και οι άνθρωποι παλεύουν κυριολεκτικά για να κρατηθούν στη ζωή.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις, προειδοποιούν ότι παρά την επανέναρξη της παροχής βοήθειας τον Μάιο, οι προμήθειες παραμένουν ελάχιστες σε σχέση με τις ανάγκες του πληθυσμού.

Η κρίση επιδεινώθηκε μετά τον πλήρη αποκλεισμό που επέβαλε το Ισραήλ, από τον Μάρτιο έως τον Μάιο, απαγορεύοντας την είσοδο τροφίμων, φαρμάκων και άλλων βασικών αγαθών.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δήλωσε τότε πως στόχος του αποκλεισμού ήταν η αύξηση της πίεσης προς τη Χαμάς για την απελευθέρωση δεκάδων ομήρων που κρατούνται από την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς «εξαπέλυσε» την αιματηρή επίθεση στο ισραηλινό έδαφος.

Ως «κολασμένη» περιγράφεται η κατάσταση στη Γάζα, με τις ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας να χαρακτηρίζονται ως «πλήρως αναποτελεσματικές», σύμφωνα με τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Oxfam (εδρεύει στο Ναϊρόμπι της Κένυας).

Η υπεύθυνη επικοινωνίας της Oxfam, Γκάντα Χαντάντ, περιγράφει πως οι περισσότεροι κάτοικοι διαμένουν πλέον σε σκηνές, έχοντας χάσει τα σπίτια τους, μιλώντας στο Sky News από την πόλη Ντέιρ αλ–Μπάλαχ στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Οι συνθήκες στη Γάζα είναι εξαιρετικά δύσκολες αυτήν τη στιγμή. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη τροφίμων. Πολλοί άνθρωποι μάς πλησιάζουν και μας λένε ότι τα παιδιά τους λιμοκτονούν, καθώς δεν έχουν τίποτα να φάνε. Στις αγορές της Γάζας δύσκολα βρίσκει κανείς κάτι προς αγορά. Το νερό επίσης είναι εξαιρετικά περιορισμένο», σημειώνει.

«Η κατάσταση είναι χαοτική, μία κόλαση», συμπληρώνει, ενώ, αναφορικά με τις ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας από αέρος, σημείωσε ότι «δεν μπορούν να βοηθήσουν, δεν είναι καθόλου αποτελεσματικές. Δεν μπορούν να ανακουφίσουν την πείνα που πλήττει τις περισσότερες κοινότητες στη Γάζα».

«Ξαφνικά βλέπεις τις ρίψεις από αεροσκάφη, μερικά αλεξίπτωτα με κουτιά και ο κόσμος αρχίζει να τρέχει, γιατί δεν έχουν τίποτα να φάνε και πιστεύουν ότι αυτό θα τους σώσει. Τελικά, βρίσκεις μερικές σακούλες με φακές, ρύζι ή μακαρόνια. Αυτό δεν είναι ουσιαστική βοήθεια», επισημαίνει.

Η Γκάντα Χαντάντ στέκεται στην ανάγκη για μία «ολοκληρωμένη ανθρωπιστική ανταπόκριση», υποστηρίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς μόνιμη κατάπαυση του πυρός και άνοιγμα των συνόρων.

«Γιατί πρέπει να ρίχνεις στους Παλαιστινίους μία σακούλα με ρύζι ή μακαρόνια από τον ουρανό, όταν μπορείς απλώς να ανοίξεις τα σύνορα και να επιτρέψεις στις ανθρωπιστικές οργανώσεις να προσφέρουν βοήθεια σε αυτούς που την έχουν άμεση ανάγκη;», καταλήγει.

Εν τω μεταξύ στο φως έρχεται, μετά την έγκριση που έδωσε την Κυριακή η οικογένειά του, ένα ακόμη βίντεο από ισραηλινό όμηρο το οποίο αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που περνάει στη Γάζα.

Πρόκειται για τον 22χρονο Ρομ Μπρασλάφκσι, ο οποίος στο βίντεο εμφανίζεται ξαπλωμένος να λέει ότι πονάει το πόδι του και με δυσκολία μπορεί να περπατήσει, ενώ η γενικότερη εικόνα του μαρτυρά την εξαθλίωση που βιώνει, αφού λέει ότι υποφέρει από την έντονη πείνα.

Το βίντεο δόθηκε αρχικά την Πέμπτη από την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, ωστόσο η οικογένειά του το έδωσε χθες στη δημοσιότητα.

“My name is Rom Braslavski. I am 22 years old from Jerusalem.

I am a prisoner of the Islamic Jihad. I’ve been here almost two years.

I am suffering terribly. A suffering that doesn’t look good, my foot, I cannot stand or go to the bathroom.

I am out of food and drink…

Three… pic.twitter.com/HYf4XHB7r7

— Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) August 3, 2025