Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ, μετά από μία πολύωρη ολονύχτια συνεδρίαση, ψήφισε τελικά υπέρ της έγκρισης πρότασης που υποστήριξε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Την πληροφορία μετέδωσε η ιστοσελίδα ειδήσεων Axios, επικαλούμενη Ισραηλινό αξιωματούχο.

Το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε πρόταση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου που προβλέπει ο στρατός της χώρας να καταλάβει «την πόλη της Γάζας», ανέφερε λίγο πριν τις 4:30 το πρωί στο X ο Μπαράκ Ραβίντ, ισραηλινός ρεπόρτερ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios και του CNN, επικαλούμενος πηγή του στην ισραηλινή κυβέρνηση την οποία δεν κατονόμασε.

🚨🚨🚨Israeli official tells me: The Israeli security cabinet approved Prime Minister Netanyahu’s proposal for the occupation of Gaza city — Barak Ravid (@BarakRavid) August 8, 2025

Σημειώνεται ότι η Πόλη της Γάζας αποτελεί το 25% της Λωρίδας της Γάζας που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν έχουν ακόμη κατακτήσει, μαζί με αρκετά στρατόπεδα προσφύγων στην κεντρική Γάζα.

Αυτές είναι περιοχές όπου το Ισραήλ πιστεύει ότι κρατούνται οι εναπομείναντες όμηροι, γι’ αυτό και ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, εξέφρασε την αντίθεσή του στην επιχείρηση που προωθεί ο Νετανιάχου, φοβούμενος ότι θα θέσει σε κίνδυνο τους αιχμαλώτους.

Σύμφωνα με το Channel 12, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Νετανιάχου ανέφερε ότι δεν έχει πρόθεση να «διαιωνίσει την παρουσία της Χαμάς», αλλά να «την νικήσει». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η παρούσα μέθοδος δεν έχει οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων και δεν πρόκειται να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο».

Ηχηρές διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια του συμβουλίου ασφαλείας

Κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν ηχηρές διαδηλώσεις τόσο στην Ιερουσαλήμ, κοντά στο ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο, εκεί όπου διεξήχθη και η συνεδρίαση, όσο και στο Τελ Αβίβ, έξω από τα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ.

Εκατοντάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονταν κατά του πολέμου στη Γάζα, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των ομήρων ενώ απαιτούσαν μία ολοκληρωμένη συμφωνία ειρήνης.

«Ο στρατός θα «στοχοποιήσει τα τρομοκρατικά οχυρά στην πόλη»

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, από την έναρξη του πολέμου έχουν αποφύγει την είσοδο σε μεγάλο μέρος της πόλης.

Η επιχείρηση πιθανότατα θα απαιτήσει τη μαζική εκκένωση της περιοχής όπου διαμένουν σήμερα περίπου 800.000 κάτοικοι της Γάζας.

Το σχέδιο, που προτάθηκε από τον Νετανιάχου και συζητήθηκε στη συνάντηση της Πέμπτης-Παρασκευής, κατά τη διάρκεια της νύχτας, περιλαμβάνει την περικύκλωση της πόλης της Γάζας και τη μετεγκατάσταση περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα «The Jerusalem Post» ότι ο στρατός θα «στοχοποιήσει τα τρομοκρατικά οχυρά στην πόλη», με τις επιχειρήσεις αργότερα να επεκτείνονται στα κεντρικά στρατόπεδα προσφύγων.

Το Ισραήλ, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και πρόσθετων διεθνών εταίρων, σκοπεύει να κατακλύσει τη Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια, έως και τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την τρέχουσα ποσότητα.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να ανοίξουν 16 κέντρα ανθρωπιστικής βοήθειας, τα οποία θα διαμορφωθούν σύμφωνα με αυτά που λειτουργούν από το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας.

Η επιχείρηση κατοχής αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες

Η επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες. Ένας ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα Post ότι ο Νετανιάχου είναι «αποφασισμένος ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να νικήσουμε τη Χαμάς».

Σε συνέντευξή του στο Fox News την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Σκοπεύουμε να καταλάβουμε στρατιωτικά ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, να διαλύσουμε τη Χαμάς και να μεταβιβάσουμε τον έλεγχο σε άλλη αρχή».

Σχετικά με το αν η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει την κίνηση, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα Post ότι «το Ισραήλ πρέπει να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει για την ασφάλειά του».

Ο ισραηλινός στρατός θα «συνεχίσει να εκφράζει τη θέση του χωρίς φόβο», δήλωσε την Πέμπτη ο αρχηγός του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, στα πρώτα σχόλια που έγιναν μετά τις αναφορές για διαφωνίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της κυβέρνησης σχετικά με την προτεινόμενη πλήρη κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.

«Ασχολούμαστε με ζητήματα ζωής και θανάτου για την υπεράσπιση της χώρας, και το κάνουμε αυτό έχοντας κατά νου τους στρατιώτες μας και τους πολίτες του Ισραήλ», δήλωσε ο IZamir την Πέμπτη σε μια αξιολόγηση της κατάστασης, λίγες μόνο ώρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας.

«Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με υπευθυνότητα, ακεραιότητα και αποφασιστικότητα, έχοντας κατά νου μόνο την ασφάλεια και την ευημερία του Ισραήλ», είπε.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο στρατιωτικό αρχηγείο Kirya στο Τελ Αβίβ και ασχολήθηκε με τα σχέδια των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για μάχη σε όλα τα μέτωπα.

Η κυβέρνηση επιθυμεί την κατοχή τουλάχιστον τμημάτων της Λωρίδας της Γάζας. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις απέρριψαν αυτό το σχέδιο ως επίπονο και επικίνδυνο για τους στρατιώτες και εξαιρετικά επικίνδυνο για τους ομήρους που παραμένουν ζωντανοί στην αιχμαλωσία της Χαμάς, καθώς τα στρατεύματα θα πλησίαζαν τις περιοχές όπου κρατούνται, θέτοντας τη ζωή τους σε μεγαλύτερο κίνδυνο.