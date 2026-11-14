Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου στο κέντρο του Δουβλίνου, όταν εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε από πυροτεχνουργούς του ιρλανδικού στρατού ένας αυτοσχέδιος, αλλά λειτουργικός εκρηκτικός μηχανισμός σε κτήριο γραφείων στην κεντρική πλατεία Μέριον (Merrion Square), σε πολύ μικρή απόσταση από τον χώρο όπου το προηγούμενο βράδυ είχαν δειπνήσει Ευρωπαίοι και διεθνείς ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αστυνομικές αρχές (Garda) κινητοποιήθηκαν έπειτα από αναφορά για ύποπτο αντικείμενο στο κτήριο γραφείων.

Μετά την αρχική αξιολόγηση της κατάστασης, ζητήθηκε η άμεση συνδρομή της ειδικής ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (EOD) των ιρλανδικών Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία κατάφερε να εξουδετερώσει τον μηχανισμό, ο οποίος περιγράφηκε από τις Αρχές ως πρόχειρης κατασκευής, αλλά ικανός να προκαλέσει έκρηξη.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της η Αστυνομία αναφέρει: «Με βάση την αρχική αξιολόγηση της Garda, ζητήθηκε από την ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών των Ενόπλων Δυνάμεων να μεταβεί στο σημείο. Η ομάδα EOD εξουδετέρωσε έναν αυτοσχέδιο, αλλά λειτουργικό εκρηκτικό μηχανισμό».

Βίντεο από το σημείο:

Η εγγύτητα με το επίσημο δείπνο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας

Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της διεξαγωγής της διήμερης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην ιρλανδική πρωτεύουσα, στην οποία συμμετείχαν τόσο κράτη-μέλη της ΕΕ, μέσα στα οποία και η Ελλάδα με εκπρόσωπο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ένωσης.

Συγκεκριμένα, στην απέναντι πλευρά της πλατείας Μέριον, στην Εθνική Πινακοθήκη της Ιρλανδίας (National Gallery of Ireland), είχε παρατεθεί το βράδυ της Πέμπτης (12/11) το επίσημο δείπνο των ηγετών, παρουσία, μεταξύ άλλων, του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, του πρωθυπουργού της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ και του πρωθυπουργού του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

Για την ασφάλεια της εκδήλωσης είχαν ληφθεί δρακόντεια μέτρα, με περίμετρο προστασίας και αποκλεισμό δρόμων στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας.