Ανατροπή των δεδομένων σχετικά με την επίθεση με μαχαίρι στο Δουβλίνο που προκάλεσε οργή στους πολίτες οι οποίοι ξέσπασαν σε βίαια επεισόδια καίγοντας λεωφορεία και περιπολικά και βανδαλίζοντας αρκετά καταστήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης που επιτέθηκε και τραυμάτισε τρία παιδιά και μια 30χρονη γυναίκα έξω από σχολείο είναι ένας 40χρονος Ιρλανδός πολίτης που ζει στη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια και όχι Αλγερινός, ενώ ο άνθρωπος που τον αφόπλισε ήταν ένας Βραζιλιάνος οδηγός του Deliveroo (βρετανική εταιρεία διαδικτυακής παράδοσης τροφίμων).

Σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκτυο TheJournal.ie, ο «ήρωας» που αφόπλισε τον δράστη είναι ένας 43χρονος μετανάστης από τη Βραζιλία, ο οποίος περνούσε με τη μηχανή του όταν είδε μια νεαρή κοπέλα να δέχεται επίθεση από έναν άνδρα με μαχαίρι και «χτύπησε τον δράστη με το κράνος του».

Irish crowds clash with police in Dublin after a stabbing incident left several children and a woman injured this afternoon. Reuters reports the incident is "not terror related" and that a man in his 50s has been arrested. Suspect has yet to be identified.pic.twitter.com/98hm95AJ1R — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) November 23, 2023

«Δεν το σκέφτηκα καν, ήταν καθαρό ένστικτο και όλα τελείωσαν σε δευτερόλεπτα. Έπεσε στο έδαφος», είπε ο Caio Benicio στο TheJournal.ie.

«Έχω δύο παιδιά ο ίδιος, οπότε έπρεπε να κάνω κάτι. Έκανα ό,τι θα έκανε ο καθένας. Οι άνθρωποι ήταν εκεί αλλά δεν μπορούσαν να παρέμβουν επειδή ήταν οπλισμένος, αλλά ήξερα ότι μπορούσα να χρησιμοποιήσω το κράνος μου ως όπλο».

Ο κ. Benicio είπε ότι τώρα προσευχόταν για το πεντάχρονο κορίτσι που είδε να δέχεται επίθεση. Είπε επίσης στο TheJournal.ie ότι ήταν λυπημένος που βλέπει ταραχοποιούς με αντιμεταναστευτικά αισθήματα στους δρόμους.

«Φαίνεται ότι μισούν τους μετανάστες. Λοιπόν, είμαι μετανάστης και έκανα ό,τι μπορούσα για να προσπαθήσω να σώσω αυτό το κοριτσάκι.»

🚨#BREAKING: Riots are breaking out after five people including three children injured in knife attack⁰⁰📌#Dublin | #Ireland Currently, multiple riots have broken out in Dublin, Ireland, leaving thousands of people angry after an immigrant, believed to be Algerian, carried out… pic.twitter.com/qx6W2KDvV0 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 23, 2023

Σύμφωνα με τις αρχές ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 40χρονος Ιρλανδός πολίτης που ζει στη χώρα για 20 χρόνια και όχι Αλγερινός, όπως αρχικά είχε διαρρεύσει. Μάλιστα η αστυνομία μετά το ξέσπασμα των επεισοδίων είπε ότι η αναταραχή προκλήθηκε από μια «τρελή φατρία χούλιγκαν που οδηγείται από μια ακροδεξιά ιδεολογία» και κάλεσε τους πολίτες να μην πιστεύουν τα όσα γράφονται στο διαδίκτυο.

Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί βγήκαν στους δρόμους για να καταστείλουν τις ταραχές. Κάποιοι δέχθηκαν επίθεση – αλλά δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί από την αστυνομία.

Η κατάσταση στην πόλη ηρέμισε τα ξημερώματα, ενώ οι αξιωματικοί εξακολουθούν να περιπολούν στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ιρλανδίας.

🚨#BREAKING: Protests in Dublin are completely escalating 📌#Dublin | #Stabing | #Riots The protests erupted after five people, including three children, were injured in a stabbing attack in the Irish capital. pic.twitter.com/mHaP8YeK0D — Daily Pancake 🥞 (@PancakeDaily) November 23, 2023

Ιρλανδία: Επεισόδια κοντά στο σημείο όπου ο άνδρας μαχαίρωσε πέντε ανθρώπους

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ιρλανδίας δήλωσε χθες (23/11) ότι δεν έχει αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο, ούτε αυτό της τρομοκρατίας, όσον αφορά το κίνητρο της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε νωρίτερα σε πλατεία του Δουβλίνου και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά.

«Ποτέ δεν απέκλεισα κανένα πιθανό κίνητρο για αυτήν την επίθεση. Όπως είπα εξαρχής, εξετάζονται όλες οι πιθανότητες», δήλωσε ο Ντριου Χάρις. Λίγο νωρίτερα, ένας υψηλόβαθμος αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους ότι η αστυνομία είναι πεπεισμένη ότι το συμβάν δεν σχετιζόταν με τρομοκρατική ενέργεια.

«Δεν θα κάνω περαιτέρω εικασίες όσον αφορά το τρομοκρατικό κίνητρο. Μέχρι να σιγουρευτούμε για ποιο είναι το κίνητρο (του δράστη) θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα ενδεχόμενα», πρόσθεσε ο Χάρις.

Στο μεταξύ, επεισόδια ξέσπασαν αργά το βράδυ της Πέμπτης στο Δουβλίνο και ένα περιπολικό της αστυνομίας πυρπολήθηκε κοντά στο σημείο της επίθεσης, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Στη συνοικία αυτήν, όπου ζει μεγάλος αριθμός μεταναστών, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες διαδηλωτές που κρατούσαν ιρλανδικές σημαίες και πλακάτ με το σύνθημα «Οι ζωές των Ιρλανδών μετρούν».

BREAKING: Angry and violent scenes have erupted in Dublin City Centre tonight. Gript reporters saw fireworks fired at Gardai, and at least one Garda vehicle on fire. pic.twitter.com/3WJJ1COF6I — gript (@griptmedia) November 23, 2023

Apocalyptic scenes from Dublin tonight. Multiple buildings said to be on fire as well. pic.twitter.com/3i9HP6BdMI — UNN (@UnityNewsNet) November 23, 2023

The tram is alight in Dublin tonight.

It’s absolute chaos!

Ireland for the Irish.#IrelandBelongsToTheIrish #Ireland pic.twitter.com/cfaxOzyB2p — Ashlea Simon (@AshleaSimonBF) November 23, 2023

Looting in Dublin now. That’s not protesting, that’s recreational rioting for self gain. pic.twitter.com/NWI1WVdkjm — Stíofán na hÉireann (@9CoUlster) November 23, 2023

Το χρονικό της επίθεσης

Τουλάχιστον τρία παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά από μια φερόμενη επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της πόλης του Δουβλίνου, μετέδωσε το ιρλανδικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTE.

Η ιρλανδική αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αστυνομικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο ενός σοβαρού περιστατικού στην πλατεία Πάρνελ της πρωτεύουσας και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

Μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του RTE δείχνει αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείουν τμήμα της πλατείας.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν πέντε τραυματίες, από τους οποίους οι τρεις είναι παιδιά. «Πρόκειται για έναν άντρα ενήλικα, μία γυναίκα και τρία νεαρά παιδιά», σημειώνει εκπρόσωπος των αρχών στο Δουβλίνο.

«Ένα μικρό κορίτσι έχει σοβαρά τραύματα, τα άλλα δύο παιδιά έχουν μικρότερα τραύματα. Η γυναίκα επίσης έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό ενώ ο ενήλικας πιο ελαφρύ. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο», τόνισε χαρακτηριστικά.

NOW – Multiple children stabbed near a school in Dublin, Ireland.pic.twitter.com/J82aidU94Y — Disclose.tv (@disclosetv) November 23, 2023

Ireland Dublin :A major incident involving a stabbing of number of people including children has and occurred outside a primary school in city centre. Video ©️john R pic.twitter.com/xZnr9iNPVa — John Rooney (@J1Rooney) November 23, 2023