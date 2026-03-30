Η Αίγυπτος λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της ραγδαίας ανόδου των τιμών της ενέργειας που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Από τον Μάρτιο του 2026, η Αίγυπτος έχει επιβάλει έναν «επιχειρηματικό περιορισμό» (business curfew) και όχι πλήρες lockdown, με σκοπό την αντιμετώπιση της σοβαρής ενεργειακής κρίσης.

Η κυβέρνηση διέταξε προσωρινά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας λόγω των αυξημένων τιμών καυσίμων και των ελλείψεων φυσικού αερίου που προκλήθηκαν από τις περιφερειακές συγκρούσεις.

Ωράριο Καταστημάτων: Τα εμπορικά καταστήματα, τα εμπορικά κέντρα (malls), τα εστιατόρια και τα καφέ υποχρεούνται να κλείνουν στις 9:00 μ.μ. .

Σαββατοκύριακα: Υπάρχει μια μικρή παράταση έως τις 10:00 μ.μ. .

Δημόσια κτήρια: Τα κυβερνητικά γραφεία κλείνουν νωρίτερα, συνήθως στις 6:00 μ.μ. .

Φωτισμός: Έχει δοθεί εντολή για μείωση του φωτισμού στους δρόμους κατά 60% και απενεργοποίηση των φωτεινών διαφημιστικών πινακίδων μετά τις 9:00 μ.μ.

Επιπτώσεις

Καθημερινότητα: Οι δρόμοι του Καΐρου και άλλων πόλεων εμφανίζουν ασυνήθιστη ησυχία μετά τις 9:00 μ.μ..

Τουρισμός: Αν και οι τουριστικές περιοχές παραμένουν ανοιχτές, οι περιορισμοί στο ωράριο επηρεάζουν τη νυχτερινή ζωή.

Βιομηχανία: Ορισμένες ενεργοβόρες βιομηχανίες (π.χ. λιπασμάτων) έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης φυσικού αερίου



Εξαίρεση για τα ξενοδοχεία

Τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά αξιοθέατα θα εξαιρούνται από τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Ο τουρισμός εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το ένα δέκατο της αιγυπτιακής οικονομίας.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το BBC, αρκετά ξενοδοχεία στο Κάιρο, μεταξύ των οποίων τα Marriott και Cosmopolitan, δήλωσαν στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RFI ότι έχουν προμηθευτεί γεννήτριες για την περίπτωση διακοπών ρεύματος και θα διατηρήσουν τα εστιατόριά τους ανοιχτά για τους επισκέπτες.