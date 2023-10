Ώρα με την ώρα αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών σε Ισραήλ και Γάζα, με πολλές χώρες να απομακρύνουν με κάθε δυνατό τρόπο τους πολίτες τους. Σε νεότερη ενημέρωση, η ισραηλινή τηλεόραση μετέδωσε πως ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών από την επίθεση που εξαπέλυσε χθες, Σάββατο 7 Οκτωβρίου, στο Ισραήλ η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς ανέρχεται πλέον σε 500 με 600. Από την άλλη, ο αριθμός των Παλαιστίνιων νεκρών ανέρχεται σε 313, σύμφωνα με παλαιστίνιους αξιωματούχους υγείας.

Οι τραυματίες, ανάμεσα στις δύο πλευρές, υπολογίζονται σε χιλιάδες. Συγκεκριμένα, σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν στη Γάζα από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας. Αντίστοιχα, η πρεσβεία του Ισραήλ στις ΗΠΑ ανακοίνωσε τον δικό του απολογισμό από την επίθεση της HAMAS, λέγοντας πως περισσότεροι από 1.800 Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί, ενώ κρατούνται όμηροι 100 πολίτες και στρατιώτες.

Επαναπατρίζονται 149 Έλληνες

Παράλληλα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ και του Γενικού Προξενείου στα Ιεροσόλυμα, είναι σε συνεχή επαφή με Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων από το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη.

Όπως ενημερώνει το υπουργείο Εξωτερικών, ήδη έχει καταγραφεί συνολικός αριθμός 149 Ελλήνων επισκεπτών και δρομολογούνται άμεσα διαδικασίες για την ασφαλή μετακίνησή τους στο αεροδρόμιο και τον επαναπατρισμό τους.

Η Πολωνία απομακρύνει επίσης τους πολίτες της από το Ισραήλ

Ανάμεσα στις χώρες που δρομολογούν επιχειρήσεις απομάκρυνσης των πολιτών τους από το Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας είναι και η Πολωνία.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Αντρέι Ντούντα, ανακοίνωσε πως η Βαρσοβία θα απομακρύνει τους πολίτες της από το Ισραήλ αεροπορικώς. Η Πολεμική Αεροπορία της Πολωνίας θα στείλει πολλά μεταγωγικά αεροσκάφη στο Ισραήλ για τον σκοπό αυτό. «Στρατιώτες των ειδικών μας δυνάμεων θα παράσχουν προστασία κατά την επιβίβαση και ασφάλεια εν πτήσει», έγραψε ο Ντούντα στην πλατφόρμα Χ.

Το υπουργείο Εξωτερικών στη Βαρσοβία έκανε λόγο για μια πολύ σοβαρή κατάσταση και κάλεσε τους Πολωνούς πολίτες στο Ισραήλ να ακολουθούν προσεκτικά τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Παλαιστίνιοι αλεξιπτωτιστές εισέρχονται σε περιοχή του Ισραήλ:

Το Ισραήλ απομακρύνει κατοίκους από οικισμούς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός εκκενώνει οικισμούς στην περιοχή των συνόρων με τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

Χιλιάδες άνθρωποι θα μεταφερθούν σε άλλα σημεία του Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, Ρίτσαρντ Χεχτ. Ο στρατός κήρυξε απαγορευμένη ζώνη την περιοχή γύρω από την παράκτια λωρίδα. Υπάρχουν ακόμα οκτώ σημεία στο νότιο Ισραήλ όπου ο στρατός κάνει έρευνες για πιθανούς επιτιθέμενους, δήλωσε ο Χεχτ. Ο φράκτης στη Λωρίδα της Γάζας παραβιάστηκε σε 29 σημεία, τα οποία τώρα ελέγχονται.

«Θα στείλουμε μια πολύ σκληρή απάντηση στη HAMAS μετά από αυτήν την απάνθρωπη επίθεση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού. «Είναι ένα τρομερό πρωινό».

Ο Χεχτ δήλωσε ότι θα δοθούν οδηγίες στον πληθυσμό της Γάζας πριν από τις επιθέσεις σε στόχους της HAMAS για να «αποφευχθούν οι παράπλευρες απώλειες». Ωστόσο δεν θα υπάρξει εκκένωση, δήλωσε. «Θα τους πούμε να πάνε βόρεια, να πάνε νότια, να πάνε ανατολικά». Αναφορικά με πιθανή χερσαία επίθεση, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Τα συνοριακά περάσματα στη Γάζα καταστράφηκαν από τη HAMAS, δήλωσε. «Δεν βιαζόμαστε να τα ξανοίξουμε».

Εικόνες από την αντεπίθεση του Ισραήλ:

Το Ισραήλ ετοιμάζεται για χερσαία επίθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο Guardian, o στρατός του Ισραήλ εμφανίζεται από σήμερα το πρωί να ετοιμάζεται για χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του για την απελευθέρωση των ομήρων και την εξουδετέρωση των μαχητών της HAMAS που βρίσκονται ακόμη σε ισραηλινό έδαφος.

Israel is striking terror targets in Gaza right now.

Φόβοι για γενικευμένη σύρραξη μετά την εμπλοκή του Λιβάνου

Την ίδια ώρα, η ένοπλη οργάνωση Hezbollah ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες και πυρά πυροβολικού στην υπό ισραηλινή κατοχή περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα σήμερα, Κυριακή 8 Οκτωβρίου, λέγοντας ότι είναι «αλληλέγγυα» προς τον παλαιστινιακό λαό.

Η οργάνωση ανέφερε σε γραπτή δήλωση ότι η επίθεση είχε στόχο τρία φυλάκια, συμπεριλαμβανομένης μιας «τοποθεσίας ραντάρ» στην περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα, μια λωρίδα γης που κατέχει το Ισραήλ από το 1967 και που ο Λίβανος διεκδικεί ως δική του.

Ως απάντηση, το ισραηλινό πυροβολικό έπληξε σήμερα τον νότιο Λίβανο, όπως δήλωσε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με αναφορές από τα διεθνή ΜΜΕ, ο στρατός του Ισραήλ δηλώνει έτοιμος «για παν ενδεχόμενο» μετά την απάντησή του στα πυρά από τον νότιο Λίβανο, ενώ η κυβέρνηση έδωσε εντολή να κλείσουν όλα τα θέρετρα της περιοχής.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, σημειώθηκε και νέα επίθεση από Λίβανο κατά μιας θέσης με ραντάρ του ισραηλινού στρατού.

«Το ισραηλινό πυροβολικό πλήττει περιοχή του Λιβάνου από όπου προήλθαν πυρά», ανέφερε η ανακοίνωση, χωρίς να δίνονται άλλες διευκρινίσεις για τη φύση της επίθεσης.