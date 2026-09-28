Σε μια κρίσιμη επιχείρηση διάσωσης προχώρησε την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, η ακτοφυλακή της Μαυριτανίας, σώζοντας από βέβαιο πνιγμό περίπου 260 μετανάστες που κινδύνευαν στα ανοιχτά των ακτών της χώρας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ακτοφυλακής, οι μετανάστες είχαν επιβιβαστεί σε δύο σκάφη τα οποία είχαν ξεκινήσει το ριψοκίνδυνο ταξίδι τους από την πόλη Μπανζούλ της Γκάμπιας. Αφού περιπλανήθηκαν για περίπου μία εβδομάδα στον ωκεανό, τα πλεούμενα εντοπίστηκαν τελικά στα ανοιχτά της πρωτεύουσας της Μαυριτανίας, Νουαξότ.

Η κατάσταση των διασωθέντων μαρτυρά τον εφιάλτη που έζησαν μεσοπέλαγα. Οι περισσότεροι εντοπίστηκαν σε κατάσταση ισχυρού σοκ, καθώς κατά τη διάρκεια του πολυήμερου ταξιδιού τους ήρθαν αντιμέτωποι με σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, προβλήματα στον ανεφοδιασμό καυσίμων, αλλά και κρίσιμα ζητήματα πλοήγησης.

Αναφορικά με το προφίλ των επιβαινόντων, η μαυριτανική ακτοφυλακή διευκρίνισε ότι πρόκειται για 132 πολίτες από τη Σενεγάλη, 120 από την Γκάμπια, 4 από τη Γουινέα, καθώς και ορισμένους ακόμη υπηκόους άλλων κρατών της Δυτικής Αφρικής. Μεταξύ των ανθρώπων που διασώθηκαν, καταγράφηκαν 61 γυναίκες και 17 ανήλικα παιδιά.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της μεταναστευτικής κρίσης στον Ατλαντικό. Εδώ και χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι (στη συντριπτική τους πλειονότητα νέοι) ρισκάρουν τη ζωή τους επιλέγοντας εξαιρετικά επικίνδυνες θαλάσσιες διαδρομές. Επιβιβάζονται σε σαθρά και υπερφορτωμένα σκαριά, ελπίζοντας να φτάσουν στην Ευρώπη με ενδιάμεσο σταθμό τα Κανάρια Νησιά.

Κινητήριος δύναμη πίσω από αυτά τα ταξίδια χωρίς επιστροφή είναι η προσπάθεια φυγής από την ακραία φτώχεια. Οι μετανάστες στρέφονται στα παράνομα δίκτυα διακινητών και στα παράτυπα ταξίδια, εγκλωβισμένοι από τις πολιτικές των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μειώσει δραστικά τη χορήγηση ταξιδιωτικών θεωρήσεων (βίζα) και έχουν εντατικοποιήσει τους ελέγχους στα εξωτερικά τους σύνορα.