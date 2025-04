Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε θαλάσσιο πάρκο στην Κίνα όταν μια γυναίκα που παρίστανε την «γοργόνα» έχασε τις αισθήσεις της και λιποθύμησε μέσα στο νερό.

Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες με όσα έγιναν στο Taiyuan Ocean World, διακρίνεται η γυναίκα που είχε αναλάβει τον ρόλο της γοργόνας, να λιποθυμά και να μένει ακίνητη στον πάτο της πισίνας.

Σύμφωνα με την Daily Mail, στην αρχή οι επισκέπτες του πάρκου θεώρησαν ότι η λιποθυμία ήταν μέρος του θεάματος αλλά όταν μετά αντιλήφθηκαν τι πραγματικά είχε συμβεί και κάλεσαν έντρομοι σε βοήθεια.

Την διάσωση της γυναίκας ανέλαβε ένας υπάλληλος του πάρκου, που μπήκε αμέσως στην πισίνα για να την ανασύρει. Μάλιστα, χρειάστηκε σχεδόν δύο λεπτά, μέχρι να καταφέρει να βγάλει την γυναίκα στην επιφάνεια του νερού.

Horrifying moment mermaid performer is rescued after almost drowning pic.twitter.com/p7ZYE1JwqH

— The Sun (@TheSun) April 29, 2025