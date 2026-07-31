Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ο ισπανικός θύλακας της Θέουτα, μετά τη μαζική είσοδο περισσότερων από 1.500 μεταναστών από το Μαρόκο, σε μια τραγωδία που αφήνει πίσω της τουλάχιστον 18 νεκρούς.

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ προχώρησε στην άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για την ενίσχυση της ασφάλειας, ενώ η κρίση πυροδότησε σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Μαδρίτης και Ρώμης.

Η Ιταλία ζήτησε την αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν για την Ισπανία, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ισπανού υπουργού Εξωτερικών, Χοσέ Λουίς Άλβαρες, ο οποίος έκανε λόγο για «οπαδική δημαγωγία» και κάλεσε τον Ιταλό πρεσβευτή για επίσημη διαμαρτυρία.

Βίντεο κατέγραψαν τους δρόμους της Θέουτα τα ξημερώματα της Παρασκευής 31 Ιουλίου:

Μαζική διέλευση από ξηρά και θάλασσα – Τουλάχιστον 18 νεκροί

Η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά όταν χιλιάδες άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νεαροί άνδρες και έφηβοι, επιχείρησαν να περάσουν σε ισπανικό έδαφος.

Παράλληλα με τα χερσαία σύνορα στο νότιο φυλάκιο, εκατοντάδες κολύμπησαν γύρω από τον κυματοθραύστη που χωρίζει το Μαρόκο από τη Θέουτα.

Οι εικόνες από τις ακτές αποτυπώνουν το μέγεθος της απελπισίας: εξαντλημένοι άνθρωποι με τραύματα στα άκρα από τα βράχια, σωροί από βατραχοπέδιλα, σωσίβια και στολές νεοπρενίου στην άμμο, αλλά και σκηνές ανακούφισης από όσους τα κατάφεραν.

Ωστόσο, το τίμημα υπήρξε βαρύ. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη.

Βίντεο από την εισβολή των Μαροκινών μεταναστών στη Θέουτα:

Στρατός στους δρόμους και υπερχείλιση δομών

Μπροστά στην μαζική αυτή εισροή, η οποία εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 1.500 άτομα σε λίγα εικοσιτετράωρα, το ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την ανάπτυξη 60 στελεχών των ενόπλων δυνάμεων για την ενίσχυση της Πολιτοφυλακής (Guardia Civil).

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προγραμμάτισε έκτακτη μετάβαση στην περιοχή.

Ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης, Χουάν Βίβας, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι τα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας έχουν ξεπεράσει κάθε όριο χωρητικότητας, με εκατοντάδες ανθρώπους να παραμένουν στην ύπαιθρο αναζητώντας νερό και ιατρική περίθαλψη.

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες, η μαζική κινητοποίηση στην πλευρά του Μαρόκου προκλήθηκε από ανυπόστατες φήμες που κυκλοφόρησαν στην πόλη Φνιντέκ περί επικείμενου ανοίγματος των συνόρων, ξυπνώντας μνήμες από τη μεγάλη κρίση του 2021.

Βίντεο δείχνει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Θέουτα:

Σφοδρή διπλωματική σύγκρουση Ισπανίας – Ιταλίας

Η κρίση στη Θέουτα προκάλεσε άμεσες αλυσιδωτές αντιδράσεις στο εξωτερικό, αγγίζοντας τον σκληρό πυρήνα των ευρωπαϊκών σχέσεων.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε «σοκαριστικές» τις εικόνες και τάχθηκε υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της Συνθήκης Σένγκεν για την Ισπανία.

Σε ανάρτησή της η Ιταλίδα Πρωθυπουργός αναφέρει: «Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα είναι σοκαριστικές και καταδεικνύουν, για άλλη μια φορά, ότι η ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση αποτελεί απτή απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων. Μίλησα με τον Υπουργό Εσωτερικών Ματέο Πιαντέδοσι. Η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη και θα παρακολουθεί. Συγκαλούμε τα αρμόδια όργανα και, μετά από αυτές τις συναντήσεις, είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε με έκτακτα μέτρα για την υπεράσπιση των συνόρων και της ασφάλειας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της ζώνης Σένγκεν με την Ισπανία. Όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση, δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω: η υπεράσπιση των συνόρων, η αναχαίτιση των εμπόρων ανθρώπων και η διασφάλιση αποτελεσματικών επαναπατρισμών θα συνεχίσουν να αποτελούν τη γραμμή αυτής της κυβέρνησης».

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η Συνθήκη Σένγκεν είναι μια ευρωπαϊκή συμφωνία που καταργεί τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση και περιλαμβάνει κοινή πολιτική θεωρήσεων (βίζες) μαζί με αστυνομική συνεργασία. Υπεγράφη στις 14 Ιουνίου 1985 και τέθηκε σε εφαρμογή στις 26 Μαρτίου 1995.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, απέδωσε την έξαρση των ροών στην απόφαση της Μαδρίτης να νομιμοποιήσει πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων.

«Είμαι υπέρ του κλεισίματος της ζώνης Σένγκεν για την Ισπανία. Η παράτυπη και ανεξέλεγκτη μετανάστευση αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα δείχνουν πώς η απόφαση της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει την ισπανική, και επομένως την ευρωπαϊκή, υπηκοότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει την εμπορία ανθρώπων», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna e ho piena fiducia nell’operato del Ministro Piantedosi. L’immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 30, 2026

Η απάντηση της Μαδρίτης υπήρξε ακαριαία και σε αυστηρό τόνο. Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Λουίς Άλβαρες, κατήγγειλε τη στάση της Ρώμης:

«Το μήνυμα του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών είναι ανάρμοστο από πλευράς εταίρου και φίλης χώρας, από την οποία αναμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι οπαδική δημαγωγία».

Este mensaje es impropio del Ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista. Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado mañana al Embajador de Italia. https://t.co/8ZDSZ1Il5c — José Manuel Albares (@jmalbares) July 30, 2026

Στο πλαίσιο αυτό, το ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε εκτάκτως τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη προκειμένου να του επιδώσει επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας, σφραγίζοντας μια από τις σοβαρότερες διπλωματικές αναταράξεις μεταξύ των δύο χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου.