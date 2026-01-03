Αδιάκοπες είναι οι εξελίξεις και τραγικός ο απολογισμός των νεκρών από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο μπαρ, Le Constellation στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Ωστόσο, ένας 55χρονος, ήρωας φαίνεται πως έσωσε δέκα νεαρούς από την πύρινη κόλαση με τους 40 νεκρούς και τους 119 τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελβετία θα θρηνούσε περισσότερους νεκρούς, αν δεν ήταν ο αυτός ο πατέρας που δεν δίστασε στιγμή να επέμβει.

Η κόρη του τον κάλεσε και τον ικέτευσε να πάει στο σημείο για να βοηθήσει. Ο Πάολο Καμπόλο, όπως ονομάζεται έσπευσε στο μπαρ, έσπασε μία πλαϊνή πόρτα και έτσι δημιούργησε νέα έξοδο για τους θαμώνες.

Το νεαρό κορίτσι βρίσκοταν έξω από το κλαμπ του χιονοδρομικού κέντρου όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί. Στο μπαρ διασκέδαζαν φίλοι της, και όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, πανικοβλημένοι έψαχναν τρόπο διαφυγής.

Πιο συγκεκριμένα, η κεντρική έξοδος είχε μπλοκαριστεί από ανθρώπους που προσπαθούσαν απεγνωσμένα να ξεφύγουν από την πύρινη κόλαση και ο 55χρονος τραπεζίτης βρήκε μια πλαϊνή πόρτα και την άνοιξε με τη βία. Από εκεί απεγκλώβισε τουλάχιστον δέκα νέους

Κυκλοφόρησε, μάλιστα και ένα βίντεο στα social media όπου φαίνεται ο Πάολο Καμπόλο να ανοίγει με τη βία την πλαϊνή πόρτα.

Ο Καμπόλο μιλώντας από το νοσοκομειακό του κρεβάτι, όπου νοσηλεύεται λόγω εισπνοής καπνού, περιέγραψε τη φρικτή εικόνα που αντίκρισε πίσω από την πόρτα.

Δείτε το βίντεο:

«Υπήρχαν παντού σώματα – Ζωντανοί αλλά και καμένοι»

«Υπήρχαν παντού σώματα. Ζωντανοί αλλά και καμένοι. Κάποιοι είχαν τις αισθήσεις τους, άλλοι όχι. Μας παρακαλούσαν για βοήθεια σε πολλές γλώσσες. Ήταν πολύ νέοι», είπε ο 55χρονος πατέρας.

«Δεν σκέφτηκα τον πόνο, τον καπνό, τον κίνδυνο. Έβγαζα παιδιά έξω με γυμνά χέρια. Έναν – έναν. Ήταν ζωντανοί αλλά τραυματισμένοι, πολλοί από αυτούς σοβαρά», συνέχισε.

Όταν ρωτήθηκε τι θυμάται περισσότερο από εκείνη τη τραυματική νύχτα, απάντησε: «Τα βλέμματα. Την απόγνωση εκείνων που ήξεραν ότι πεθαίνουν.

Καμένοι άνθρωποι να σε κοιτάζουν και να σου ζητούν να μην τους αφήσεις εκεί. Είναι κάτι που δεν φεύγει ποτέ».

Πώς συνέβη η τραγωδία

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε όταν ένας σερβιτόρος, που χόρευε ανεβασμένος στους ώμους συναδέλφου του, κράτησε πολύ κοντά στο ταβάνι ένα αναμμένο βεγγαλικό, σαν αυτό που βάζουμε στις τούρτες γενεθλίων. «Το βεγγαλικό πλησίασε υπερβολικά και μέσα σε λίγα λεπτά το ταβάνι πήρε φωτιά», δήλωσε η γυναίκα που βρισκόταν στον χώρο, περιγράφοντας τις στιγμές πριν από την έκρηξη.

Μαρτυρίες αυτοπτών κάνουν λόγο για πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου, τα οποία φέρεται να είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι είπε πως η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

«Φαίνεται πως υπήρξε ένα δυστύχημα που προκλήθηκε από μια φωτιά, από κάποια έκρηξη, από κάποια πυροτεχνήματα που ερρίφθησαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Sky TG24.

Ακόμη, ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία διευκρίνισε τα αίτια της πυρκαγιάς στο μπαρ του χιονοδρομικού κέντρου. Ο Gian Lorenzo Cornado δήλωσε στο Sky TG24 ότι κάποιος «άναψε ένα πυροτέχνημα μέσα στο κατάστημα». «Κάποιος άναψε ένα πυροτέχνημα μέσα στο κατάστημα και αυτό έβαλε φωτιά στην οροφή, προκαλώντας την πυρκαγιά», είπε. Επίσης, ανέφερε ότι οι διασώστες «αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στο χώρο για την έρευνα, καθώς η δομή του κτηρίου είναι επισφαλής».

Αγνοείται η τύχη Eλληνίδας 15 ετών που βρισκόταν στο μπαρ την ώρα της τραγωδίας

Η τύχη μίας 15χρονης κοπέλας από την Ελλάδα αγνοείται, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν στο μπαρ «Le Constellation» στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν-Μοντανά την ώρα της τραγωδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη, η οποία έχει ελληνική υπηκοότητα αλλά είναι μόνιμη κάτοικος Ελβετίας.

Το κορίτσι αναζητούν οι οικείοι της και ειδικότερα ο αδερφός της που έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αδερφός της Αλίκης, Ρομέν, έκανε ανάρτηση στα social media αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.

Αστυνομία: Η ταυτοποίηση των νεκρών συνεχίζεται

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αστυνομίας, Frederic Gisler τόνισε ότι η ταυτοποίηση των 40 θυμάτων συνεχίζεται. «Αυτή είναι η προτεραιότητά μας», είπε χαρακτηριστικά.

Επανέλαβε ότι διαθέτουν τους «απαραίτητους πόρους για να το κάνουν αυτό» με εξειδικευμένη υποστήριξη. Ωστόσο, σημείωσε πως υπάρχουν επίσημες διαδικασίες που «απαιτούν χρόνο» και περιλαμβάνουν τη συνεργασία με αρκετές άλλες χώρες.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι 113 από τους 119 τραυματίες έχουν επίσημα ταυτοποιηθεί και ότι η επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης των έξι άλλων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Επιπλέον, ο Pierre-Antoine Lengen, επικεφαλής της Ελβετικής Δικαστικής Αστυνομίας είπε ότι η ταυτοποίηση των νεκρών είναι «απόλυτη προτεραιότητα» αυτή τη στιγμή και πρόσθεσε ότι σχεδόν κάθε αστυνομική αρχή στην περιοχή αξιοποιείται.

«Δεν επιτρέπονται λάθη. Πρέπει να επιστρέψουμε τα σωστά λείψανα στις οικογένειες», ανέφερε ενδεικτικά.

Πηγή: DailyMail