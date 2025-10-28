Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

«Ο κυκλώνας Μελίσα, που μπορεί να είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της Τζαμάικα και έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε αρκετούς ανθρώπους, πιθανόν να επηρεάσει άμεσα τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους», προειδοποίησε σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός.

«Ωστόσο, αυτός ο αριθμός πιθανόν να είναι πολύ μικρότερος από την πραγματικότητα, καθώς οι επιπτώσεις του στον πληθυσμό, θα περιλαμβάνουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες, στις αγορές και φυσικά σε αποκλεισμούς δρόμων.


Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρος ο πληθυσμός, θα μπορούσε να επηρεαστεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Νεσεφόρ Μγκέντι, επικεφαλής της αντιπροσωπείας στη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) ανακοίνωσε ότι αναμένει σήμερα μια εικόνα καταστροφής στην Τζαμάικα, καθώς ο Μελίσα αναμένεται να φτάσει στη στεριά συνοδευόμενος από ανέμους, των οποίων η ταχύτητα ξεπερνάει τα 300 χλμ/ώρα, πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Ο Μελίσα είναι ο σφοδρότερος κυκλώνας που πλήττει το νησί αυτό τον αιώνα.

 

«Για την Τζαμάικα θα είναι ο κυκλώνας του αιώνα, με βεβαιότητα», σχολίασε η ειδική του WMO στους τροπικούς κυκλώνες Αν-Κλερ Φοντάν, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Ο τυφώνας Μελίσα έχει ήδη προκαλέσει τέσσερις θανάτους στην Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

 

Καθώς ο τυφώνας Μελίσα πλησίαζε απειλητικά, οι Αρχές της Τζαμάικα έκλεισαν τα λιμάνια και το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Ο τυφώνας απειλεί επίσης τις ανατολικές ακτές της Κούβας, τις νότιες Μπαχάμες και τα νησιά Τέρκς και Κέικος.

 

Ο τελευταίος ισχυρός τυφώνας που σάρωσε την Τζαμάικα ήταν ο Γκίλμπερτ τον Σεπτέμβριο του 1988, που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε όλη τη χώρα. Έκτοτε, η νήσος έχει πληγεί από αρκετούς κυκλώνες, με πιο πρόσφατο τον Μπέριλ τον Ιούλιο του 2024.

Απρόσμενα ισχυρός για την εποχή, άφησε πίσω τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #προειδοποίηση #Τζαμάικα #τυφώνας