Στην ελεγχόμενη από στρατιωτική χούντα Μιανμάρ, οι προσωρινοί απολογισμοί θυμάτων από τον φονικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, που έγινε χθες παραμένουν χαμηλοί, με 1.002 νεκρούς και 2.376 τραυματίες, να έχουν ανακοινωθεί επίσημα το πρωί του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας 07:40).

Ωστόσο επιστήμονες από όλο τον κόσμο και σεισμολόγοι εκτιμούν ότι οι νεκροί θα ανέλθουν τελικώς σε αρκετές χιλιάδες, λόγω του μεγέθους της δόνησης και των «διαλυμένων» υποδομών στη χώρα.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) ανακοίνωσε ότι με βάση την ανάλυσή του, προβλέπει πιθανώς χιλιάδες νεκρούς από τον σεισμό στη Μιανμάρ.

Οι περισσότερες ζημιές καταγράφονται στην πόλη Μανταλάι, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού των 7,7 βαθμών που έπληξε την περιοχή. Ακολούθησε ένας επίσης ισχυρός μετασεισμός και πολλοί μικρότεροι, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν κτήρια, υποδομές, δρόμοι και ναοί.

Η Διεθνής Αμνηστία σχολίασε ότι η καταστροφή δεν θα μπορούσε να συμβεί σε χειρότερη στιγμή για τη Μιανμάρ. Αφού ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Αούνγκ Σαν Σου Τσι το 2021, ο στρατός προσπαθεί να επιβάλει την εξουσία του, αφήνοντας την οικονομία και βασικές υπηρεσίες, όπως την υγειονομική περίθαλψη, υπό διάλυση.

Η Μιανμάρ έχει επίσης πληγεί από φυσικές καταστροφές και η διεθνώς απομονωμένη χούντα δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει επαρκώς. Σε μια σπάνια έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα, ο ηγέτης της χούντας Μιν Αούνγκ Λάινγκ κάλεσε «κάθε χώρα» να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια ή να ενισχύσει οικονομικά τις προσπάθειες αρωγής των σεισμοπαθών.

Ο σεισμός των 7,7 βαθμών και οι ισχυροί μετασεισμοί που ακολούθησαν σκόρπισαν τον τρόμο σε ακτίνα 1.400 χιλιομέτρων.

Στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ, διασώστες έψαχναν όλη τη νύχτα για επιζώντες στα ερείπια ενός υπό ανέγερση ουρανοξύστη 30 ορόφων που κατέρρευσε, καταπλακώνοντας δεκάδες εργάτες.

Οι ταϊλανδικές αρχές αναφέρουν ότι εννέα άνθρωποι έχουν εντοπιστεί νεκροί και περίπου 100 αγνοούνται. Περισσότεροι από 400 κάτοικοι της Μπανγκόκ κατασκήνωσαν σε πάρκα της πόλης, φοβούμενοι να περάσουν τη νύχτα στα σπίτια τους.

Δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις στη Μιανμάρ, το Μανταλέι, πολύ κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, και η Γιανγκόν, δεν έχουν ρεύμα από νωρίς το Σάββατο, αναφέρουν κάτοικοί τους στο BBC.

Μέλη των συνεργείων διάσωσης και ντόπιοι που βοηθούν στην έρευνα για τους αγνοούμενους και εγκλωβισμένους στη Μιανμάρ, δήλωσαν στο BBC: «Σκάβουμε με γυμνά χέρια».

«Οι άνθρωποι ουρλιάζουν ζητώντας βοήθεια. Νιώθω τόσο απελπισμένη», είπε μια γυναίκα, ενώ ο επικεφαλής των υπηρεσιών διάσωσης επισήμανε ότι μπορεί να περάσουν εβδομάδες μέχρι να υπάρξει πλήρης αξιολόγηση της καταστροφής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι μίλησε με «αξιωματούχους» στη Μιανμάρ και ότι η κυβέρνησή του θα παράσχει κάποιου είδους βοήθεια στη χώρα αυτή. Ανάλογη στάση δήλωσαν πως θα τηρήσουν Κίνα και Ρωσία.

Ομάδα 37 διασωστών από την Κίνα έφθασε τα ξημερώματα στη Γιανγκόν (πρώην πρωτεύουσα της Μιανμάρ), μεταφέροντας προηγμένο εξοπλισμό και φάρμακα, όπως αναφέρει η κινεζική πρεσβεία.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έστειλε 120 έμπειρους διασώστες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, καθώς και γιατρούς για την περίθαλψη τραυματιών, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ινδία έστειλε μια ομάδα διάσωσης και ιατρικής περίθαλψης στη Μιανμάρ μαζί με επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών S. Jaishankar. Μια πτήση της ινδικής πολεμικής αεροπορίας που μεταφέρει επείγουσα βοήθεια, από κουβέρτες μέχρι τρόφιμα, βρίσκεται καθ’ οδόν, ανέφερε.

