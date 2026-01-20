Όπως αναφέρει ο ιταλικός τύπος, δριμεία κριτική αποφάσισαν να ασκήσουν τρεις καθολικοί, Αμερικανοί καρδινάλιοι κατά της πολιτικής γραμμής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πρόκειται για τους καρδινάλιους Μπλέιζ Τζόζεφ Κιούπιτς, καθολικό αρχιεπίσκοπο του Σικάγου, για τον Ρόμπερτ Μεκέλροι, καθολικό αρχιεπίσκοπο της Ουάσιγκτον και για τον Τζόζεφ Γουίλιαμ Τόμπιν, καθολικό αρχιεπίσκοπο του Νιούαρκ.

Σε μήνυμά τους, μεταξύ των άλλων υπογράμμισαν ότι «ο ηθικός ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στα πλαίσια της οικοδόμησης μιας δίκαιης ειρήνης, δεν μπορεί να περιοριστεί στην ένταξη σε μεροληπτικές κατηγορίες, οι οποίες ενθαρρύνουν την πόλωση και τις καταστρεπτικές πολιτικές».

Η εφημερίδα της Αγίας Έδρας, L’ Osservatore Romano, αναφέρεται αναλυτικά στο μήνυμα, στο οποίο υπογραμμίζεται, παράλληλα, ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήλθαν σε μια βαθιά και έντονη συζήτηση, η οποία αφορά την ηθική βάση των κινήσεων της Αμερικής σε όλο τον κόσμο, από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά».

Οι τρεις καρδινάλιοι υπογραμμίζουν ότι «τα γεγονότα στην Βενεζουέλα, στην Ουκρανία και στην Γροιλανδία προκάλεσαν βασικής σημασίας ερωτήματα, σε ό,τι αφορά την χρήση της στρατιωτικής βίας και στην ίδια την σημασία της ειρήνης».

«Τα κυρίαρχα δικαιώματα των εθνών με αναφορά στην αυτοδιάθεση, μοιάζουν μέχρι και υπερβολικά αδύναμα, σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από όλο και πιο εκτεταμένες συρράξεις. Η εξισορρόπηση του εθνικού συμφέροντος με το γενικότερο καλό, εντάσσεται σε ένα έντονα πολωμένο πλαίσιο», ολοκληρώνουν οι τρεις υψηλόβαθμοι κληρικοί της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.