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Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε χθες Κυριακή από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) κοντά στο αγκυροβόλιο του Σοχάρ στο Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Οι τοπικές αρχές συνδράμουν στην ασφαλή απομάκρυνση του πληρώματος, αναφέρει η UKMTO, συμπληρώνοντας πως δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών και τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν.

Η ραγδαία μείωση της κίνησης σε αυτήν την στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, από την οποία διερχόταν προπολεμικά περί το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου.

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