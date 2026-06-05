Σε κατάσταση ανώτατου συναγερμού τέθηκαν οι ρουμανικές αρχές και οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα, μετά τον εντοπισμό και την επακόλουθη ελεγχόμενη έκρηξη ενός μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφους (drone) στο στρατιωτικό λιμάνι της Κωνστάντζας. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των ειδικών δυνάμεων της χώρας, καθώς η περιοχή αποτελεί κομβικό σημείο για την ασφάλεια της Ανατολικής Ευρώπης.

Το χρονικό του εντοπισμού

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα αναποδογυρισμένο σκάφος εντοπίστηκε από πλοίο διάσωσης στα ανοιχτά της Μαύρης Θάλασσας, κοντά στην περιοχή Τούζλα. Θεωρώντας αρχικά ότι πρόκειται για ένα κοινό σκάφος που είχε υποστεί ατύχημα, οι ρουμανικές αρχές το περισυνέλεξαν και το ρυμούλκησαν με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του λιμανιού της Κωνστάντζας.

A maritime drone exploded at the port of Constanța in Romania Romanian authorities say it is the type used in the war in Ukraine pic.twitter.com/w1wmocDguJ — Daily Romania (@daily_romania) June 5, 2026

Ωστόσο, ο έλεγχος που ακολούθησε από κλιμάκιο των μυστικών υπηρεσιών της Ρουμανίας (SRI) και ειδικούς πυροτεχνουργούς του Πολεμικού Ναυτικού αποκάλυψε μια εφιαλτική πραγματικότητα: το σκάφος ήταν στην πραγματικότητα ένα τροποποιημένο θαλάσσιο drone (USV), φορτωμένο με εκρηκτικά και εξοπλισμένο με εξελιγμένες συσκευές διαβίβασης δεδομένων.

Η ελεγχόμενη έκρηξη και οι έρευνες

Μόλις επιβεβαιώθηκε η επικινδυνότητα του αντικειμένου, το drone μεταφέρθηκε αμέσως σε ασφαλή θαλάσσια ζώνη εντός του πεδίου βολής, στα βόρεια της Κωνστάντζας. Εκεί, οι ειδικές δυνάμεις του ρουμανικού στρατού προχώρησαν στην ελεγχόμενη εξουδετέρωσή του. Η έκρηξη που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, επιβεβαιώνοντας ότι το σκάφος μετέφερε μεγάλο φορτίο εκρηκτικής ύλης.

Δείτε βίντεο από την έκρηξη:

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ξεκίνησε άμεσα έρευνα για την προέλευση του drone. Αν και δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση, στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το σκάφος ανήκει σε μία από τις δύο εμπόλεμες πλευρές στην Ουκρανία με ισχυρή πιθανότατα να πρόκειται για ουκρανικό drone που έχασε τον προσανατολισμό του ή ρωσικό «σκάφος-παγίδα» καθώς η χρήση τέτοιων μη επανδρωμένων συστημάτων έχει κυριαρχήσει στις ναυτικές επιχειρήσεις της Μαύρης Θάλασσας.

Το περιστατικό υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά τους σοβαρούς κινδύνους που ελλοχεύουν για τις γειτονικές νατοϊκές χώρες, καθώς τα «αδέσποτα» όπλα και οι θαλάσσιες νάρκες του πολέμου συνεχίζουν να παρασύρονται στα χωρικά τους ύδατα, με προηγούμενο ανάλογο περιστατικό το drone που βρέθηκε σε θαλάσσια σπηλιά στην Λευκάδα.