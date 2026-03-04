Drones καταρρίφθηκαν κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης στο Ιράκ, λίγες ώρες μετά από παρόμοια επίθεση στις εγκαταστάσεις.

«Δύο drones καταρρίφθηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης χωρίς να αναφερθούν θύματα ή υλικές ζημιές», δήλωσε ανώνυμος Ιρακινός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων AFP. Άλλη πηγή ασφαλείας στη Βαγδάτη επιβεβαίωσε το περιστατικό.

Το αεροδρόμιο περιλαμβάνει μια στρατιωτική βάση που φιλοξενεί μια διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ και στο παρελθόν στέγαζε στρατεύματα της συμμαχίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.