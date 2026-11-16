Στις 09:15 το πρωί της Δευτέρας, το κέντρο θαλάσσιας διάσωσης της Βάρνας έλαβε σήμα κινδύνου από το BETUL 8. Το φορτηγό πλοίο με σημαία Σομαλίας βυθιζόταν περίπου 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του ακρωτηρίου Καλιάκρα, στη βουλγαρική ΑΟΖ. Λίγες ώρες αργότερα, όταν βρέθηκαν πια στη στεριά, ναυτικοί του πληρώματος έδωσαν τη δική τους εξήγηση για το ναυάγιο: όπως μετέδωσε η βουλγαρική δημόσια ραδιοφωνία, είπαν ότι το πλοίο τους χτυπήθηκε από δύο drones.

Το BETUL 8 είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Τούλτσεα, στη Ρουμανία, με προορισμό την Αίγυπτο. Στα αμπάρια του μετέφερε περίπου 3.000 τόνους σιταριού και στο πλοίο επέβαιναν οκτώ Τούρκοι και τέσσερις Αζέροι ναυτικοί. Μέλη του πληρώματος ανέφεραν ότι πρόλαβαν να καταγράψουν σε βίντεο ένα θαλάσσιο drone που κινούνταν στην περιοχή.

Τέσσερα πλοία από τρεις χώρες και διάσωση από αέρος

Μετά το σήμα κινδύνου, τέσσερα σκάφη της πολυεθνικής ναυτικής δύναμης ναρκαλιείας στη Μαύρη Θάλασσα πήραν πορεία προς το φορτηγό: δύο βουλγαρικά, ένα ρουμανικό και ένα τουρκικό. Τους ναυτικούς παρέλαβε τελικά ελικόπτερο Cougar, που τους μετέφερε στην αεροπορική βάση Τσάικα, κοντά στη Βάρνα. Και οι 12 ήταν καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

Το ναυάγιο έρχεται λίγες ημέρες μετά από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία κοντά στο ρουμανικό λιμάνι της Σουλινά. Σύμφωνα με το Associated Press, τέσσερα πλοία επλήγησαν εκεί την περασμένη εβδομάδα και δύο έπιασαν φωτιά, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.