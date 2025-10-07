Tις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, μετά την παραίτηση του Γάλλου Πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνύ, αναλύει και σχολιάζει εκτενώς ο γερμανικός Τύπος. «Ο μοναχικός πρόεδρος» είναι ο τίτλος ανάλυσης της ιστοσελίδας tagesschau.de, η οποία αναφέρει:

«Mετά την παραίτηση Λεκορνύ το χάος είναι πλήρες. Και ο Πρόεδρος Μακρόν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Ο Λεκορνύ υποτίθεται ότι θα προσπαθήσει να άρει το αδιέξοξο. Μια καταδικασμένη αποστολή», παρατηρεί η ανταποκρίτρια του γερμανικού δημόσιου δικτύου στο Παρίσι. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, δύσκολα ο Λεκορνύ θα καταφέρει να σχηματίσει αξιόπιστο κυβερνητικό συνασπισμό, εφόσον δεν το έχει καταφέρει μετά τον διορισμό του, πριν από 27 μέρες.

«Στο πολιτικό Παρίσι, σχεδόν κανείς δεν δίνει πάντως δεκάρα για την ύστατη προσπάθεια του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν να σχηματίσει κεντροδεξιά κυβέρνηση. H Mαρίν Λεπέν, επικεφαλής του δεξιού, εθνικιστικού Εθνικού Συναγερμού και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει μία πρόταση. Βλέπει μόλις δύο επιλογές για τον Μακρόν: είτε την προεδρική παραίτηση, είτε τη διάλυση του Κοινοβουλίου και την προκήρυξη Εκλογών. Η δεύτερη επιλογή θα μπορούσε να φέρει στον Εθνικό Συναγερμό ρεκόρ ψήφων. Οι δημοσκοπήσεις βλέπουν το κόμμα της Λεπέν ως ξεκάθαρο νικητή», αναφέρει το δημοσίευμα.

Ταυτόχρονα, η Αριστερά απορρίπτει το σενάριο εκλογών και τα τρία κόμματα της μετριοπαθούς Αριστεράς ζητούν απλώς «αριστερή κυβέρνηση» με έναν απλό στόχο: «περισσότερη κοινωνική και οικολογική δικαιοσύνη».

Όπως παρατηρεί η ανάλυση: «Αντί να δώσει στο αριστερό μπλοκ μια ευκαιρία και εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης, ο Μακρόν προτιμά να κερδίσει χρόνο και να στείλει τον Υπηρεσιακό Πρωθυπουργό Λεκορνύ σε έναν επιπλέον γύρο πολιτικής μάχης μετ’ εμποδίων. Έτσι όμως προκαλεί αναβρασμό, ακόμα και σε παλιούς συνεργάτες του, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, o oποίος δεν αντιλαμβάνεται πια τις αποφάσεις του. Το λυκόφως του Γάλλου Προέδρου έχει αρχίσει να αχνοφαίνεται προ πολλού. Αλλά ο ίδιος ο Μακρόν είναι απρόθυμoς να παραδεχτεί ότι η προσέγγισή του έχει αποτύχει. Όλα οδηγούν σε αδιέξοδο. Και εμπόδιο είναι ο Μακρόν».

FAZ: «Γαλλική μιζέρια»

Στο κεντρικό της σχόλιο η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung σημειώνει: «Πολλοί φέρουν ευθύνη για την πολιτική τραγωδία που εκτυλίσσεται στη Γαλλία: πρώτος και κύριος ο Πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος πέρυσι κατέστησε εξαιρετικά δυσχερή τον σχηματισμό πλειοψηφίας στην Εθνοσυνέλευση. Έπειτα, υπάρχουν κόμματα που δεν είναι πρόθυμα να συμβιβαστούν. Τέλος, η χώρα δεν διαθέτει πρωθυπουργούς που είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο καθήκον».

Το σχόλιο επισημαίνει: «Τη Δευτέρα, οι αγορές υπενθύμισαν στη Γαλλία εκ νέου στους πολιτικούς τα προβλήματα του προϋπολογισμού. Όταν η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην ΕΕ και την ευρωζώνη αξιολογείται χειρότερα από την Ελλάδα και την Ιταλία, αυτό είναι ένα προειδοποιητικό σήμα. Κατά τη διάρκεια της ευρωκρίσης, η Ευρώπη έμαθε ότι οι μεταρρυθμίσεις επιβάλλονται εν αμφιβολία από τις αγορές. Το Παρίσι θα ήταν καλύτερα να αποφύγει αυτή την εμπειρία, και προς το συμφέρον των εταίρων του. Όσο ο Γάλλος Πρόεδρος δεν παραιτείται, η Γαλλία παραμένει ικανή να αναλάβει δράση μόνο στην εξωτερική πολιτική. Αλλά χωρίς έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και μια σταθερή κυβέρνηση, ο Μακρόν δεν μπορεί να πετύχει πολλά.

Η δεινή θέση της Γαλλίας επιδεινώνεται από το πολιτειακό σύστημα της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας και από μια συγκρουσιακή πολιτική κουλτούρα. Όμως ο πυρήνας του προβλήματος είναι ο ίδιος με αυτόν πολλών δυτικών χωρών: αυξανόμενη πόλωση μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς, αδύναμο κέντρο, υπερφόρτωση του κράτους. Οι Προεδρικές Εκλογές στη Γαλλία θα διεξαχθούν ξανά το 2027. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι τα πράγματα θα συνεχιστούν μέχρι τότε, όπως τώρα».

Πηγή: Deutsche Welle