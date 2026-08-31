Σε μια παράλληλη επιχείρηση ελέγχου στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου προχώρησαν οι ευρωπαϊκές ναυτικές δυνάμεις, πραγματοποιώντας νηοψία στο δεξαμενόπλοιο MV SUN.

Η εξέλιξη έγινε γνωστή από την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, η οποία επιβεβαίωσε την εμπλοκή της στρατιωτικής ναυτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο περιστατικό.

Η συνδρομή των δυνάμεων κρίθηκε αναγκαία καθώς το συγκεκριμένο πλοίο θεωρείται ύποπτο για συμμετοχή στο λεγόμενο «σκιώδες δίκτυο» μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου, μια τακτική που χρησιμοποιείται ευρέως για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων.

«Στο δεξαμενόπλοιο πετρελαίου MV SUN, που θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψευδή σημαία κατά παράβαση του διεθνούς ναυτικού δικαίου, επιβιβάστηκαν στις 30 Αυγούστου στη Μεσόγειο, δυνάμεις της επιχείρησης EUNAVFOR MED «Irini» (“Ειρήνη”) για έλεγχο της σημαίας του» έγραψε η Κάλας σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ.

Η EUNAVFOR MED Irini είναι η στρατιωτική ναυτική αποστολή της ΕΕ που ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 2020 για να ενισχυθεί το εμπάργκο όπλων στην Λϊβύη που είχε επιβάλλει ο ΟΗΕ. Οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν έκτοτε διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της, εξουσιοδοτώντας την να διενεργεί επιβιβάσεις για σκοπούς επαλήθευσης.