Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, το απόγευμα, στο αεροδρόμιο του Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των αεροπορικών μετακινήσεων στην περιοχή.

Χωρίς επίσημη ενημέρωση για το περιστατικό

Το κυβερνητικό Γραφείο Τύπου της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας, δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με την έκρηξη.

Νωρίτερα, μέσα ενημέρωσης της Υεμένης μετέδωσαν ότι σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν τέσσερις φορές το αεροδρόμιο της Σανάα, σε μια εξέλιξη που εντείνει την ανησυχία για την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

Ακυρώσεις πτήσεων από Etihad Airways και Qatar Airways

Οι εξελίξεις επηρέασαν και τις αεροπορικές συνδέσεις με το Ριάντ, καθώς οι εταιρείες Etihad Airways και Qatar Airways προχώρησαν στην ακύρωση πολλών πτήσεων μεταξύ βασικών προορισμών και της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ορισμένες από τις ακυρώσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ έως και τη Δευτέρα, δημιουργώντας αναστάτωση στους ταξιδιώτες.

Ταξιδιωτική προειδοποίηση από το αεροδρόμιο

Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» εξέδωσε ανακοίνωση, καλώντας τους επιβάτες να επιβεβαιώνουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο.

«Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την αεροπορική σας εταιρεία και επιβεβαιώστε την κατάσταση της πτήσης σας προτού κατευθυνθείτε στο αεροδρόμιο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το περιστατικό, οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών και του αεροδρομίου για τυχόν νέες αλλαγές στα δρομολόγια.