Ισραηλινός έποικος πυροβόλησε και σκότωσε σήμερα έναν 16χρονο Παλαιστίνιο στην πόλη Τουκούα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετά την κηδεία εφήβου ο οποίος σκοτώθηκε χθες Δευτέρα κατά τη διάρκεια εφόδου ισραηλινών στρατιωτών στην ίδια περιοχή.

«Σήμερα, μετά την κηδεία του 16χρονου Αμάρ Σαμπάχ, ο οποίος σκοτώθηκε χθες από ισραηλινούς στρατιώτες στο κέντρο της πόλης, ομάδα νεαρών είχε συγκεντρωθεί σε κεντρικό δρόμο όταν ένας έποικος πυροβόλησε τον 16χρονο Μουχίμπ Τζιμπρίλ στο κεφάλι», δήλωσε ο δήμαρχος Μοχάμεντ αλ Μπάνταν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα πως ο Σαμπάχ σκοτώθηκε από ισραηλινούς στρατιώτες στη διάρκεια εφόδου στην πόλη Τουκούα. Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) ανέφερε πως το περιστατικό διερευνάται, συμπληρώνοντας πως στρατιώτες επιχείρησαν να διαλύσουν συγκεντρωμένο πλήθος που τους επιτέθηκε με πέτρες.

Η βία κλιμακώθηκε στη Δυτική Όχθη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας. Δεν έχει κοπάσει, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που ισχύει εδώ και δύο μήνες στη Λωρίδα της Γάζας.

