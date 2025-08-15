Δύο αεροσκάφη της easyJet συγκρούστηκαν κατά την τροχοδρόμηση στο Αεροδρόμιο του Μάντσεστερ το πρωί της Παρασκευής 15/08.

Τα δύο αεροσκάφη της Easy Jet, που είχαν προορισμό το Παρίσι και το Γιβραλτάρ, ακούμπησαν τα φτερά τους ενώ κατευθύνονταν προς τον διάδρομο απογείωσης. Ακολούθησε επιστροφή στις θέσεις στάθμευσης, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Μία επιβάτιδα της πτήσης προς Γιβραλτάρ περιέγραψε το περιστατικό λέγοντας ότι «ολόκληρο το αεροσκάφος βρέθηκε να τρέμει». Όπως ανέφερε, στο σημείο βρέθηκαν οχήματα της πυροσβεστικής και συνεργεία ασφαλείας, ενώ οι επιβάτες περίμεναν στο εσωτερικό έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Η EasyJet ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε άμεσα έρευνα για το περιστατικό. Η εταιρεία γνωστοποίησε πως οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και προγραμματίστηκαν άλλα αεροσκάφη για να τους μεταφέρουν στον προορισμό τους.

