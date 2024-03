Αγωγή εναντίον του οίκου μόδας Hermes κατέθεσαν μια γυναίκα κι ένας άνδρας στην Καλιφόρνια υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία δεν τους επιτρέπει να αγοράσουν τσάντα Birkin αν προηγουμένως δεν έχουν αγοράσει άλλα προϊόντα της.

Στην αγωγή αναφέρεται ότι οι πελάτες/ισσες του οίκου υποχρεούνται ουσιαστικά να δαπανήσουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε μαντίλια, παπούτσια και ζώνες μόνο και μόνο για να αποκτήσουν την ευκαιρία να αγοράσουν μια από τις πιο πολυπόθητες γυναικείες τσάντες στον κόσμο.

Μια από τις ενάγουσες, η Τίνα Καβαλέρι, υποστηρίζει στην αγωγή ότι το 2022 διερεύνησε αν μπορεί να αγοράσει μια τέτοια τσάντα από την γαλλική εταιρεία και η απάντηση που έλαβε ήταν ότι «οι ιδιαίτερες τσάντες πηγαίνουν σε πελάτισσες που στηρίζουν σταθερά την επιχείρησή μας».

Ο δεύτερος ενάγων, ο Μαρκ Γκλινόγκα, επιχείρησε να αγοράσει μια τσάντα Birkin πέρυσι «αλλά οι υπεύθυνοι του τμήματος πωλήσεων της εναγόμενης, τον συμβούλευσαν να αγοράσει άλλα προϊόντα, προκειμένου να μπορέσει τελικά να αποκτήσει μια τσάντα Birkin».

Η υπερβολικά περιορισμένη έκδοση της χειροποίητης δερμάτινης τσάντας, η οποία εμπνεύστηκε από την Γαλλοβρετανίδα εκλιπούσα ηθοποιό Τζέιν Μπίρκιν, έχει γίνει συνώνυμο της πολυτέλειας και της αποκλειστικότητας και η τιμή πώλησής της ξεκινάει από τα 10.000 δολάρια και ξεπερνά το ένα εκατομμύριο.

Οι τσάντες αυτές, τις οποίες προτιμούν διασημότητες όπως η Κλόε Καρντάσιαν, η Τζένιφερ Λόπεζ και η Βικτόρια Μπέκαμ, δεν εκτίθενται και δεν μπορούν να παραγγελθούν διαδικτυακά.

Hermès sued for ‘unfair business practices’ that block sales of Birkin bags https://t.co/n6EzTFZVOf pic.twitter.com/Ip6ZTNuuZd

— New York Post (@nypost) March 20, 2024